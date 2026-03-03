PURO MALTE

Corrida que oferece quase 5 litros de cerveja por corredor está com inscrições abertas

Corrida do Baiano abre inscrições com 2.500 litros de cerveja, percurso de 5 km e festa de axé após a prova no Clube Espanhol

Moyses Suzart

Publicado em 3 de março de 2026 às 16:33

Corrida etílica do Baiano já tem nova data Crédito: Divulgação

Se você gosta de correr e beber cerveja, não necessariamente nesta ordem, a terceira edição da Corrida do Baiano deveria ser sua prova alvo do ano. Com a promessa de oferecer cerca de 2.500 litros de cerveja, quase 5 litros por corredor, a prova mais etílica da capital baiana abriu as inscrições e serão 500 camisas disponíveis. E se você reclama que todo kit e pós-prova das corridas de Salvador são uma miséria, saiba que, além de ganhar uma camisa de corrida em formato de abadá, todos estes litros de breja (que será Heineken) já estão inclusos na inscrição. Beba até fazer bico…

A data da prova será no dia 22 deste mês, às 7h (já pode beber antes). O valor da inscrição é R$ 220, no pix e também inclui 4 horas de show no melhor estilo axé das antigas. Antes que os guardiões dos bons costumes e os tirados a Paulo Cintura se irritem e façam textões nas redes sociais, vale dizer que a prova é mais uma festa do que uma corrida propriamente dita. A prova terá só uma distância: 5km. Pode ir caminhando, de jegue, na contramão, de patinete, com a bike do Itaívis e pode até não ir, ficar na largada esperando os bestas chegarem, enquanto você bebe. No percurso, onde geralmente distribui água, terá cerveja (dizem que terá água também).

“É uma corrida simples, sem preocupações com performance. A preocupação é apenas a diversão. Após a curta corrida, teremos 4h de muito axé e chopp pra galera. Será a primeira corrida de abadá do Brasil!”, disse o organizador, Cristiano Costa, vulgo O Baiano. Ele assegura que a corrida não é visando o lucro. Toda festa é bancada pela venda das camisas e pelos patrocinadores que compraram a ideia.

Desta vez, diferente das duas edições anteriores, a festa será no Clube Espanhol, não mais no Farol. O trajeto da corrida será do clube até completar 2,5 quilômetros, para o lado de Ondina, retornando em seguida. E se engana quem acha que não terá premiação para quem levar a sério e pensar no pódio. Os vencedores terão como prêmio vouchers, kit churrasco, tábuas de carnes, garrafas térmicas, medalhas, entre outros presentes. Para fazer a inscrição, basta entrar em contato no whatsapp (71) 99294-2317.