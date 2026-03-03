Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador recebe feira para emissão gratuita de documentos; saiba detalhes

Caravana dos Direitos Humanos será realizada nesta quarta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:24

Feira de São Joaquim
Evento será realizado na Feira de São Joaquim Crédito: Divulgação/Tracy Collins

Durante a realização da 5ª edição do Olojá – O Senhor do Mercado, acontece, em paralelo, a Caravana de Direitos Humanos na Feira de São Joaquim. A primeira edição de 2026 será realizada nesta quarta-feira (4), das 9h às 16h, dentro da programação da tradicional festividade.

Na ocasião, serão oferecidos diversos serviços, como emissão de documentos, cadastro para vagas de estágio, renegociação de dívidas e auxílio jurídico. Também haverá distribuição de materiais informativos e ações itinerantes de educação em Direitos Humanos.

Confira quais documentos poderão ser emitidos durante a feira

Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução
1 de 10
Veja documentos que poderão ser emitidos durante a feira por Reprodução

Entre os serviços disponibilizados estão retificação de prenome e gênero, emissão de segunda via de certidão, orientações jurídicas, acesso à emissão do ID Jovem e do Passe Livre, além da emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A programação inclui ainda renegociação de dívidas e cadastro para oportunidades de estágio e orientações da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE).

Mais recentes

Imagem - Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte

Ameaçada de extinção na Bahia, onças-pardas são avistadas em reservas no Litoral Norte
Imagem - Edição desta sexta (6) do CORREIO terá novo item exclusivo em homenagem ao Dia da Mulher

Edição desta sexta (6) do CORREIO terá novo item exclusivo em homenagem ao Dia da Mulher
Imagem - Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação

Festival Salvador Gastronomia terá shows gratuitos a partir de quinta-feira (5); veja a programação

MAIS LIDAS

Imagem - Corrida que oferece quase 5 litros de cerveja por corredor está com inscrições abertas
01

Corrida que oferece quase 5 litros de cerveja por corredor está com inscrições abertas

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos
03

Vitória conhece seus adversários na Copa do Nordeste; veja grupos

Imagem - Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'
04

Mel Lisboa revela que contraiu IST após traições e desabafa: 'Poderia ter sido muito pior'