Salvador recebe feira para emissão gratuita de documentos; saiba detalhes

Elaine Sanoli
Publicado em 3 de março de 2026 às 18:24
Durante a realização da 5ª edição do Olojá – O Senhor do Mercado, acontece, em paralelo, a Caravana de Direitos Humanos na Feira de São Joaquim. A primeira edição de 2026 será realizada nesta quarta-feira (4), das 9h às 16h, dentro da programação da tradicional festividade.
Na ocasião, serão oferecidos diversos serviços, como emissão de documentos, cadastro para vagas de estágio, renegociação de dívidas e auxílio jurídico. Também haverá distribuição de materiais informativos e ações itinerantes de educação em Direitos Humanos.
Confira quais documentos poderão ser emitidos durante a feira
Entre os serviços disponibilizados estão retificação de prenome e gênero, emissão de segunda via de certidão, orientações jurídicas, acesso à emissão do ID Jovem e do Passe Livre, além da emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). A programação inclui ainda renegociação de dívidas e cadastro para oportunidades de estágio e orientações da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE).