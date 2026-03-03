CIDADANIA

Salvador recebe feira para emissão gratuita de documentos; saiba detalhes

Caravana dos Direitos Humanos será realizada nesta quarta-feira (4)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:24

Evento será realizado na Feira de São Joaquim Crédito: Divulgação/Tracy Collins

Durante a realização da 5ª edição do Olojá – O Senhor do Mercado, acontece, em paralelo, a Caravana de Direitos Humanos na Feira de São Joaquim. A primeira edição de 2026 será realizada nesta quarta-feira (4), das 9h às 16h, dentro da programação da tradicional festividade.

Na ocasião, serão oferecidos diversos serviços, como emissão de documentos, cadastro para vagas de estágio, renegociação de dívidas e auxílio jurídico. Também haverá distribuição de materiais informativos e ações itinerantes de educação em Direitos Humanos.

Confira quais documentos poderão ser emitidos durante a feira 1 de 10