Em alerta laranja de chuvas, cidade baiana tem desabamento de casas e 6 famílias desabrigadas

Aulas na rede municipal de ensino foram suspensas até a próxima quinta-feira (5)

Elaine Sanoli

Publicado em 3 de março de 2026 às 20:18

Chuvas em Vitória da Conquista Crédito: Divulgação/PMVC

Vitória da Conquista registrou, até a tarde da última segunda-feira (2), uma média de 62,38 mm de chuva em 24 horas. O pluviômetro do bairro Patagônia apresentou o maior volume: 67,07 mm. No acumulado desde a última quinta-feira (26), a média é de 152,16 mm. Por conta da precipitação, foram registrados os desabamentos de duas residências, queda de árvore e alagamentos em diferentes ruas. Seis famílias estão desabrigadas e outras duas, desalojadas.

Durante a madrugada de segunda-feira, a Defesa Civil atendeu a uma ocorrência de desabamento de residência no bairro Ibirapuera, além de uma casa com risco de desabamento no Alto Maron e alagamento no Vila Elisa. De acordo com a prefeitura, houve alagamentos também no bairro Lagoa das Flores e no povoado da Choça.

Na Avenida Itabuna, foi constatado risco de desabamento na casa onde vive um idoso. Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) se deslocaram até o local para avaliar a situação do morador e prestar apoio. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizou a poda de uma árvore na área, com o intuito de reduzir riscos.

“Hoje nós temos seis famílias que estão desabrigadas, e duas que estão desalojadas. Tivemos algumas situações pontuais de desabamentos parciais ou totais. As equipes do Desenvolvimento Social estão fazendo os devidos serviços de encaminhamento, seja para família extensa, seja para um parente ou um vizinho, ou ainda um encaminhamento para a concessão do benefício auxílio-moradia”, informou o engenheiro da Coordenação de Proteção e Defesa Civil (Compdec), Gabriel Queiroz.

Pela manhã, uma árvore caiu na Avenida Bartolomeu de Gusmão. Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Sesep) realizaram a retirada para liberar a via.

Na zona rural, outra casa também desabou na região de Ribeirão. Em áreas próximas ao bairro Lagoa das Flores e ao povoado de Laranjeiras, moradores tiveram imóveis alagados após o nível da lagoa e do rio subir com as chuvas.