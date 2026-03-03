Fonoaudióloga é presa em Jequié suspeita de agredir criança com hidrocefalia durante terapia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 3 de março de 2026 às 20:30
Uma fonoaudióloga de 44 anos foi presa na manhã desta segunda-feira (2), no bairro Pompílio Sampaio, em Jequié, na região Sudoeste da Bahia, sob a acusação de maus-tratos contra uma criança de 8 anos. A profissional é investigada por utilizar força física excessiva durante sessões de reabilitação neurofuncional. A vítima possui diagnóstico de hidrocefalia e realizava acompanhamento na clínica da suspeita há cerca de três anos.
O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após uma denúncia formalizada por familiares da criança. De acordo com o relato, as agressões teriam ocorrido no dia 23 de fevereiro de 2026, dentro da clínica de reabilitação, que funciona em um anexo à residência da fonoaudióloga.
A investigação aponta que a conduta da profissional extrapolou qualquer protocolo terapêutico, resultando em lesões que motivaram o pedido de prisão preventiva pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié.
Durante a ação, denominada Operação Escudo Terapêutico, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão no local dos atendimentos. Um equipamento de gravação (DVR) foi apreendido para análise das imagens das sessões e prontuários terapêuticos foram levados para perícia.
Todo o material passará por exames detalhados no Departamento de Polícia Técnica (DPT). A polícia garantiu que o sigilo profissional dos demais pacientes será respeitado, seguindo rigorosamente a cadeia de custódia das provas. A prisão foi executada pela 1ª Delegacia Territorial de Jequié. A fonoaudióloga foi encaminhada para a unidade policial e permanece à disposição da Justiça.