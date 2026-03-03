CRIME

Mulher é baleada no velório da própria mãe e câmeras registram crime; veja vídeo

Suspeito foi preso após moto usada no ataque ser encontrada escondida em mata

Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:16

Amanda Arantes foi baleada em velório da mãe Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Amanda Arantes, de 27 anos, foi baleada na tarde de sexta-feira (27) em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat, em Baependi. O ataque ocorreu por volta das 17h, no momento em que ela participava do velório da própria mãe. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o crime. As gravações mostram o cortejo fúnebre passando diante da igreja quando uma motocicleta avança em direção às pessoas e para ao lado da vítima. O ocupante que estava na garupa efetua disparos à queima-roupa.

Após os tiros, Amanda cai na via, enquanto familiares e demais presentes se afastam assustados. A motocicleta deixa o local logo em seguida. No sábado (28), a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio. Segundo a corporação, informações apontaram que a moto utilizada na ação havia sido vista na zona rural do município.

Durante buscas em uma área de mata, os policiais localizaram o veículo escondido entre a vegetação. No mesmo local, foram apreendidos dois capacetes e um casaco preto. De acordo com a PM, os objetos possuem características semelhantes às descritas por testemunhas e registradas pelas câmeras de segurança.

Ainda conforme a corporação, o suspeito teria sido visto com frequência conduzindo a motocicleta nas últimas semanas. Ao ser abordado, apresentou versões divergentes sobre a posse e o uso do veículo no dia do crime. Diante dos indícios, ele foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais de plantão, em São Lourenço, onde o flagrante foi confirmado. Até a última atualização, a identidade do preso não havia sido divulgada.