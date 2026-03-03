Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é baleada no velório da própria mãe e câmeras registram crime; veja vídeo

Suspeito foi preso após moto usada no ataque ser encontrada escondida em mata

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 09:16

Amanda Arantes foi baleada em velório da mãe Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Amanda Arantes, de 27 anos, foi baleada na tarde de sexta-feira (27) em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Montserrat, em Baependi. O ataque ocorreu por volta das 17h, no momento em que ela participava do velório da própria mãe. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o crime. As gravações mostram o cortejo fúnebre passando diante da igreja quando uma motocicleta avança em direção às pessoas e para ao lado da vítima. O ocupante que estava na garupa efetua disparos à queima-roupa.

Após os tiros, Amanda cai na via, enquanto familiares e demais presentes se afastam assustados. A motocicleta deixa o local logo em seguida. No sábado (28), a Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio. Segundo a corporação, informações apontaram que a moto utilizada na ação havia sido vista na zona rural do município.

Amanda Arantes foi baleada no velório da mãe

Amanda Arantes foi baleada no velório da mãe por Reprodução
Amanda Arantes foi baleada no velório da mãe por Reprodução
Amanda Arantes foi baleada no velório da mãe por Reprodução
Amanda Arantes foi baleada no velório da mãe por Reprodução
Amanda Arantes foi baleada no velório da mãe por Reprodução
1 de 5
Amanda Arantes foi baleada no velório da mãe por Reprodução

Durante buscas em uma área de mata, os policiais localizaram o veículo escondido entre a vegetação. No mesmo local, foram apreendidos dois capacetes e um casaco preto. De acordo com a PM, os objetos possuem características semelhantes às descritas por testemunhas e registradas pelas câmeras de segurança.

Ainda conforme a corporação, o suspeito teria sido visto com frequência conduzindo a motocicleta nas últimas semanas. Ao ser abordado, apresentou versões divergentes sobre a posse e o uso do veículo no dia do crime. Diante dos indícios, ele foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Minas Gerais de plantão, em São Lourenço, onde o flagrante foi confirmado. Até a última atualização, a identidade do preso não havia sido divulgada.

As investigações seguem para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.

Leia mais

Imagem - Reviravolta: perícia confirma sangue em banheiro de casa onde esposa de tenente-coronel foi encontrada morta

Reviravolta: perícia confirma sangue em banheiro de casa onde esposa de tenente-coronel foi encontrada morta

Imagem - Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate

Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate

Imagem - Ex-funcionário quebra carros e atropela dono de oficina após briga por pagamento

Ex-funcionário quebra carros e atropela dono de oficina após briga por pagamento

Tags:

Amanda Arantes Baleada Velório da mãe

Mais recentes

Imagem - Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda

Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda
Imagem - Réu por estupro coletivo de adolescente é filho de subsecretário de orgão vinculado aos Direitos Humanos

Réu por estupro coletivo de adolescente é filho de subsecretário de orgão vinculado aos Direitos Humanos
Imagem - Mulher é esfaqueada e tem corpo queimado após recusar a se relacionar com ex-colega de trabalho

Mulher é esfaqueada e tem corpo queimado após recusar a se relacionar com ex-colega de trabalho

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
02

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre
03

Irmão de Jonas, do BBB 26, foi morto aos 20 anos em crime brutal; relembre

Imagem - De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver
04

De milionário a flanelinha: homem gasta R$ 30 milhões da loteria e volta a trabalhar para sobreviver