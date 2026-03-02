Acesse sua conta
Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate

homem quebra cancela e espanca segurança após demora em estacionamento de casas noturna

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:52

Motorista agrediu funcionário por demora de cancela em estacionamento
Motorista agrediu funcionário por demora de cancela em estacionamento Crédito: Reprodução

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista de um carro de luxo destrói equipamentos e agride um segurança em um estacionamento localizado na Avenida Francisco Matarazzo, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. O episódio ocorreu por volta das 6h15 da manhã de domingo (1º), na área de saída de casas noturnas como Villa Country e Áudio Club.

As imagens, acessadas pelo g1, mostram um carro preto parado diante da cancela do estacionamento. O motorista aguarda por cerca de um minuto pela abertura do equipamento. Em seguida, aparentemente irritado com a demora, ele desce do veículo e começa a atacar a estrutura do local.

O homem passa a danificar um dos totens do estacionamento, arranca uma câmera de segurança e a arremessa no chão. Logo depois, força a cancela até conseguir arrancá-la da base.

Mesmo após derrubar o equipamento, o motorista retorna e continua chutando e quebrando outra parte da estrutura. Em determinado momento, um segundo homem aparece no lado direito da gravação e começa a registrar a cena com o celular.

Ao perceber que estava sendo filmado, o motorista volta ao carro, mas logo desce novamente. Ele cobre parte do rosto com a camiseta e parte em direção ao funcionário do estacionamento, que estava gravando a ação.

O agressor passa a atacar o trabalhador com socos e chutes, derrubando-o no chão e continuando as agressões. A violência só é interrompida quando um grupo de pessoas se aproxima e consegue conter o motorista.

Durante a confusão, um rapaz que aparece nas imagens usando um casaco branco também agride o motorista. Enquanto isso, duas mulheres aparecem na parte superior do vídeo auxiliando o segurança que havia sido atacado.

Outra gravação, feita pelo próprio funcionário, mostra o mesmo momento por um ângulo diferente. Nas imagens, é possível ver novamente o motorista quebrando a estrutura da cancela antes da agressão.

