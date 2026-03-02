Acesse sua conta
Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

O CORREIO separou oportunidades para os concurseiros de plantão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 05:15

Concurso
Concurso Crédito: Divulgação

Para os concurseiros que procuram boas oportunidades para conseguir a estabilidade financeira, há uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (2).

Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram mais de mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior.

As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 30 mil, além de benefícios. Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:

Cinco dicas para se preparar para concursos

Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock
Monte um cronograma realista: Planeje o que vai estudar por dia, respeitando seu tempo e ritmo. É melhor estudar duas horas diárias de forma consistente do que tentar virar noites por Shutterstock
Foque nas disciplinas de maior peso e maior incidência: Nem todas as matérias valem o mesmo. Veja as estatísticas das provas anteriores e se prepare por Shutterstock
 Faça questões e simulados: Resolver provas anteriores é uma das melhores formas de aprender o estilo da banca e identificar pontos fracos. por Agência Brasil
Cuide da mente e do corpo: O rendimento despenca quando há cansaço, ansiedade ou má alimentação. Durma bem, pratique atividade física e tire pausas por Adenilson Nunes/Secom
1 de 5
Entenda o edital: antes de estudar, leia o edital com atenção. Ali estão todas as regras, incluindo assuntos cobrados, formatos da prova e datas. por Shutterstock

Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)

Vagas: 200

Salário: até R$ 7.445,86

Inscrições: até 31/06/2026

Taxa: entre R$ 120 a R$ 190

Banca: Idcap

Oficiais da Aeronáutica

Vagas: 272

Salário: até R$ 8.245,00

Inscrições: até 13/06/2026

Taxa: R$ 150

Banca: Aeronáutica

Sargentos da Aeronáutica

Vagas: 175

Salário: até R$ 4.100

Inscrições: até 06/30/2026

Taxa: R$ 100

Banca: Aeronáutica

Araucária Nitrogenados S.A (Ansa)

Vagas: 126

Salário: até R$ 8.248,49

Inscrições: até 23/03/2026

Taxa: entre R$ 80 e R$ 120

Banca: Cebraspe

Guarda Civil Metropolitana de São Paulo

Vagas: 500

Salário: até R$ 4.127,52

Inscrições: até 03 de março de 2026

Taxa: R$ 98

Banca: Vunesp

Prefeitura de Romelândia

Vagas: 50

Salário: até R$ 30,3 mil

Inscrições: até 03/03/2026

Taxa: R$ 100 para vagas para alfabetizados, R$ 150 para nível médio e R$ 180 para nível superior.

Banca: Ippec

Tags:

Concurso Público

