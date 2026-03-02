Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 2 de março de 2026 às 05:15
Para os concurseiros que procuram boas oportunidades para conseguir a estabilidade financeira, há uma semana movimentada no calendário de concursos a partir desta segunda-feira (2).
Concursos com editais publicados ou inscrições abertas concentram mais de mil vagas imediatas em diferentes regiões do país, com oportunidades para candidatos de níveis médio, técnico e superior.
As remunerações variam conforme o cargo e podem ultrapassar R$ 30 mil, além de benefícios. Confira os concursos com mais vagas disponíveis no momento:
Cinco dicas para se preparar para concursos
Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)
Vagas: 200
Salário: até R$ 7.445,86
Inscrições: até 31/06/2026
Taxa: entre R$ 120 a R$ 190
Banca: Idcap
Oficiais da Aeronáutica
Vagas: 272
Salário: até R$ 8.245,00
Inscrições: até 13/06/2026
Taxa: R$ 150
Banca: Aeronáutica
Sargentos da Aeronáutica
Vagas: 175
Salário: até R$ 4.100
Inscrições: até 06/30/2026
Taxa: R$ 100
Banca: Aeronáutica
Araucária Nitrogenados S.A (Ansa)
Vagas: 126
Salário: até R$ 8.248,49
Inscrições: até 23/03/2026
Taxa: entre R$ 80 e R$ 120
Banca: Cebraspe
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo
Vagas: 500
Salário: até R$ 4.127,52
Inscrições: até 03 de março de 2026
Taxa: R$ 98
Banca: Vunesp
Prefeitura de Romelândia
Vagas: 50
Salário: até R$ 30,3 mil
Inscrições: até 03/03/2026
Taxa: R$ 100 para vagas para alfabetizados, R$ 150 para nível médio e R$ 180 para nível superior.
Banca: Ippec