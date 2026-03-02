Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Último dia de inscrições para 850 vagas nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros da Marinha

Taxa de inscrição é de R$ 53

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 06:30

Marinha do Brasil
Marinha do Brasil Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

As inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2026) terminam nesta segunda-feira (2). Os interessados em ingressar na Marinha do Brasil devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site do certame. A taxa de inscrição é de R$ 53.

Ao todo, são oferecidas 850 vagas, sendo 754 destinadas ao público masculino e 96 ao feminino — estas últimas distribuídas entre as Escolas de Aprendizes-Marinheiros de Olinda (PE) e Florianópolis (SC). As oportunidades são para candidatos com ensino médio completo (ou em fase de conclusão), que tenham entre 18 e 22 anos completos até 30 de junho de 2027, e altura entre 1,54m e 2m.

Os aprovados realizarão o Curso de Formação de Marinheiros (C-FMN), com duração de um ano letivo em regime de internato, em uma das quatro escolas localizadas em Fortaleza (CE), Olinda (PE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC). Durante a formação, os alunos recebem auxílio financeiro mensal de R$ 1.303,90, além de alimentação, uniformes e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Ao final do curso, são promovidos à graduação de Marinheiro, com remuneração bruta de R$ 2.294,50.

Leia mais

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas para ensino médio e salários iniciais de R$ 4 mil

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas para ensino médio e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 199 vagas e salários de até R$ 18 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 199 vagas e salários de até R$ 18 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 127 vagas e salários de até R$ 10 mil

Prefeitura abre concurso público com 127 vagas e salários de até R$ 10 mil

Etapas da seleção

A primeira etapa do concurso consiste em uma prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 50 questões de conhecimentos gerais das disciplinas de Matemática, Português, Ciências (Física e Química) e Inglês. Os candidatos aprovados e mais bem classificados nesta primeira fase seguem para os eventos complementares, que incluem inspeção de saúde, teste de aptidão física para ingresso (TAF), avaliação psicológica, verificação de dados biográficos e verificação de documentos.

Tags:

Concurso Marinha Remuneração

Mais recentes

Imagem - Ansiedade: qual a saída para o ‘modo alerta’ das equipes?

Ansiedade: qual a saída para o ‘modo alerta’ das equipes?
Imagem - Cinco passos para organizar os estudos

Cinco passos para organizar os estudos
Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão
01

Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão

Imagem - Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta
02

Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta

Imagem - 'Mal tem lanche': juíza que reclamou no STF se aposentou aos 59 anos e ganhou R$ 710 mil em 2025
03

'Mal tem lanche': juíza que reclamou no STF se aposentou aos 59 anos e ganhou R$ 710 mil em 2025

Imagem - Anjo da Guarda de hoje (2 de março) avisa a 3 signos: o que você tanto adiou chegará  até você, não fuja mais
04

Anjo da Guarda de hoje (2 de março) avisa a 3 signos: o que você tanto adiou chegará  até você, não fuja mais