Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas para ensino médio e salários iniciais de R$ 4 mil

Oportunidades são para atuar em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 09:04

Guarda Municipal de São Paulo
Guarda Municipal de São Paulo Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo abriu um concurso público para o provimento de 500 vagas para o cargo de Guarda Civil Metropolitano – 3ª Classe. A seleção será organizada pela Fundacao VUNESP e oferece oportunidades para candidatos com ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias de “B” a “E”, sem restrição para atividade remunerada. Os salários iniciais são de R$ 4 mil. 

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Vunesp, até 3 de março de 2026. A taxa de participação é de R$ 98 e o pagamento poderá ser feito até 4 de março.

O processo seletivo será composto por quatro etapas. Na primeira fase, os candidatos farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de prova dissertativa – redação, também eliminatória. Na sequência, haverá teste de aptidão física, igualmente eliminatório, com aferição de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres. A última etapa será o teste psicológico, destinado a avaliar o perfil compatível com o exercício da função.

Para tomar posse, além da aprovação em todas as fases, o candidato deverá atender a requisitos como estar quite com as obrigações eleitorais e militares, não possuir antecedentes incompatíveis com o cargo e ser considerado apto em exames médicos específicos. As provas serão aplicadas no município de São Paulo.

Do total de vagas, 20% são reservadas a candidatos negros, negras e afrodescendentes e 5% a pessoas com deficiência, conforme prevê a legislação municipal.

Tags:

Emprego Concurso Público

