Inscrições do concurso do MP para nível fundamental com salário de R$ 4,5 mil terminam nesta quinta (5)

Millena Marques
Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 07:00
Terminam nesta quinta-feira (5) as inscrições para o concurso público do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Há vagas para o cargo de oficial de promotoria, com salário inicial de R$ 4,5 mil. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do órgão.
Além da remuneração, o cargo oferece benefícios previstos para os servidores do MP-GO, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência à saúde e outras vantagens estabelecidas em lei.
A jornada de trabalho é em regime integral e a carreira garante estabilidade após o cumprimento do estágio probatório, o que reforça o atrativo do certame para quem busca segurança no serviço público.
Concurso público - quais pagam maiores salários
De acordo com o edital, é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B, uma vez que as atribuições do cargo podem envolver deslocamentos e a realização de atividades externas. Outros requisitos legais e documentais também devem ser observados pelos candidatos, conforme as normas previstas no edital.