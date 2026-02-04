OPORTUNIDADE

Defensoria Pública da Bahia abre processo seletivo com 68 vagas imediatas; veja o edital

Inscrições abrem nesta quinta-feira (5)

Monique Lobo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:24

Concurso Crédito: Divulgação

A Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) abriu um processo seletivo simplificado REDA com 68 vagas imediatas para profissionais de nível superior. Além disso, a seleção também vai formar um cadastro de reserva para atuação tanto na capital como no interior do estado.

As inscrições abrem a partir desta quinta-feira (5), às 10h, e seguem até às 17h do dia 2 de março, exclusivamente pelo site da Fundação Cefet Bahia, instituição responsável pela organização do certame. A taxa é de R$ 100, com possibilidade de isenção conforme critérios previstos no edital.

O processo seletivo vai contar com prova objetiva e prova de redação, ambas previstas para o dia 15 de março de 2026.

A maior parte das vagas imediatas é destinada a Salvador, com destaque para o cargo de Analista Técnico com formação em Direito. Há também oportunidades para graduados em Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Antropologia, Farmácia, Segurança do Trabalho, Relações Públicas e outras áreas.

As contratações ocorrerão em regime REDA, com duração inicial de até três anos, prorrogáveis por igual período. A remuneração inclui vencimentos e benefícios como auxílio-alimentação.