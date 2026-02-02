SALVADOR

Bruno Reis anuncia novo concurso para a Guarda Municipal em 2026

Prefeito também anunciou entregas previstas para este ano, como o Centro de Controle de Operações

Esther Morais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 11:23

Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta segunda-feira (2) que a gestão municipal vai realizar, ainda este ano, um novo concurso público para a Guarda Civil Municipal (GCM). A iniciativa integra o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Salvador (PMSPDS), encaminhado à Câmara de Vereadores no final de 2025.

O anúncio foi feito pouco antes da leitura da mensagem do Executivo que marcou o retorno dos trabalhos legislativos na Câmara Municipal. Segundo o prefeito, além do concurso, o plano prevê a implantação de câmeras corporais para os agentes da Guarda.

“Agora em 2026 nós vamos realizar um novo concurso da Guarda Municipal. Vamos implantar as câmeras corporais. Todas essas iniciativas estão no plano. O fato de a Câmara ainda não ter aprovado não compromete as ações planejadas para este ano”, afirmou Bruno Reis, ressaltando a expectativa de aprovação do plano em breve.

De acordo com o gestor, vereadores que integram a comissão responsável pelo tema ainda devem apresentar contribuições ao texto. Ele citou, inclusive, sugestões feitas pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, durante reunião realizada em janeiro, com a presença de parlamentares soteropolitanos.

Apesar de a segurança pública não ser atribuição direta dos municípios, Bruno Reis reforçou a disposição da Prefeitura em colaborar com o enfrentamento à violência. “Apesar de o prefeito não comandar a Polícia Militar e a Polícia Civil, estamos tentando dar a nossa contribuição com esse plano”, destacou.

Prefeito confirmou outras novidades

Para os próximos meses, o prefeito afirmou que a administração municipal pretende avançar com projetos como o Teleférico do Subúrbio e o Centro de Convenções do Centro Histórico, com previsão de lançamento das licitações até março.