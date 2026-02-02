CRIME

Estudante de medicina é preso por se passar por mulher em site adulto e extorquir casais na Bahia

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 10:20

Estudante de medicina foi preso por extorsão Crédito: Reprodução

Um estudante de medicina de 33 anos identificado apenas pelas iniciais J.R.C.S foi preso neste domingo (1º) em Cruz das Almas, na Bahia, suspeito de praticar extorsão contra casais após se passar por uma mulher em plataformas virtuais. O investigado é acusado de ameaçar vítimas para exigir transferências bancárias sob coação.



De acordo com a Polícia Civil, o suspeito criava perfis falsos em um site de entretenimento adulto, se apresentava como mulher solteira e iniciava contato com casais. Após conquistar a confiança das vítimas, ele passava a ameaçar divulgar imagens íntimas obtidas na plataforma, caso os valores exigidos não fossem pagos.

Em um dos casos investigados, um casal realizou transferências que somaram R$ 2,7 mil para uma chave Pix indicada pelo autor. As investigações apontam que o estudante utilizava contas bancárias de terceiros como forma de dificultar o rastreamento do dinheiro. Mesmo após os pagamentos, novas ameaças e cobranças continuaram, o que levou as vítimas a procurarem a polícia.

Durante a apuração, os investigadores cruzaram informações e chegaram à identificação do suspeito, que mora próximo às vítimas e tinha acesso a dados pessoais que facilitaram a prática do crime. A polícia também apurou que o estudante aguardava a colação de grau em medicina no Paraguai, prevista para o próximo dia 19.

Segundo as investigações, há indícios de que parte do dinheiro obtido por meio das extorsões teria sido utilizada para custear o curso de medicina. O celular do suspeito foi apreendido e passará por perícia para identificar possíveis novas vítimas.