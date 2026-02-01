INVESTIGAÇÃO

Suspeito de matar músico na Região Metropolitana de Salvador é preso quatro anos após o crime

Homem foi capturado no povoado de Sinsal, na zona rural do município de Catu

Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17:46

O músico Renatinho foi morto em 2021 Crédito: Reprodução

Um homem de 44 anos, suspeito de ter envolvimento direto na morte do músico Renato Santos Evangelista Sobrinho, conhecido como Renatinho, foi preso neste domingo (1º), mais de quatro anos depois do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é considerado uma liderança ligada ao tráfico de drogas, além de mentor intelectual e executor de diversos homicídios ocorridos na Região Metropolitana de Salvador, inclusive o de Renatinho. Ele foi capturado no povoado de Sinsal, na zona rural do município de Catu.

Ao ser abordado, o homem apresentou um documento de identidade falso, com a fotografia dele, mas em nome de outra pessoa. Em depoimento, ele revelou que a identidade falsa foi confeccionada em Salvador.

Corpo do músico ainda não foi encontrado

A morte de Renatinho aconteceu em novembro de 2021. De acordo com a polícia, ele foi sequestrado depois de um show na localidade do “Mutirão", na região de Catu de Abrantes. Um vídeo do momento da execução foi divulgado nas redes sociais. O homicídio do músico, cujo corpo ainda não foi localizado, chocou a região.