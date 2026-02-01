Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Suspeito de matar músico na Região Metropolitana de Salvador é preso quatro anos após o crime

Homem foi capturado no povoado de Sinsal, na zona rural do município de Catu

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 17:46

O músico Renatinho foi morto em 2021
O músico Renatinho foi morto em 2021 Crédito: Reprodução

Um homem de 44 anos, suspeito de ter envolvimento direto na morte do músico Renato Santos Evangelista Sobrinho, conhecido como Renatinho, foi preso neste domingo (1º), mais de quatro anos depois do crime.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é considerado uma liderança ligada ao tráfico de drogas, além de mentor intelectual e executor de diversos homicídios ocorridos na Região Metropolitana de Salvador, inclusive o de Renatinho. Ele foi capturado no povoado de Sinsal, na zona rural do município de Catu.

Ao ser abordado, o homem apresentou um documento de identidade falso, com a fotografia dele, mas em nome de outra pessoa. Em depoimento, ele revelou que a identidade falsa foi confeccionada em Salvador.

Corpo do músico ainda não foi encontrado

A morte de Renatinho aconteceu em novembro de 2021. De acordo com a polícia, ele foi sequestrado depois de um show na localidade do “Mutirão", na região de Catu de Abrantes. Um vídeo do momento da execução foi divulgado nas redes sociais. O homicídio do músico, cujo corpo ainda não foi localizado, chocou a região.

Com essa prisão, os policiais vão realizar novas diligências para tentar localizar os restos mortais ou o corpo do músico.

Leia mais

Imagem - Homem é espancado até a morte no interior da Bahia

Homem é espancado até a morte no interior da Bahia

Imagem - Líder de facção na Bahia envolvido com mortes violentas e lavagem de dinheiro é morto em Alagoas

Líder de facção na Bahia envolvido com mortes violentas e lavagem de dinheiro é morto em Alagoas

Imagem - Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana

Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana

Tags:

Crime Rms Músico Execução Abrantes

Mais recentes

Imagem - Homem é preso em bar após matar o próprio irmão em cidade baiana

Homem é preso em bar após matar o próprio irmão em cidade baiana
Imagem - Homem é espancado até a morte no interior da Bahia

Homem é espancado até a morte no interior da Bahia
Imagem - Jovem de 20 anos é baleado durante festa de pré-carnaval na Bahia

Jovem de 20 anos é baleado durante festa de pré-carnaval na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores
01

A capital brasileira que conseguiu reduzir calor extremo ao plantar mais de 1 milhão de árvores

Imagem - Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A
02

Ex-Vitória, Alerrandro volta ao Brasil para jogar por rival do Leão na Série A

Imagem - Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)
03

Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Imagem - AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano
04

AO VIVO: assista Barcelona de Ilhéus x Vitória pelo Campeonato Baiano