CONFRONTO

Líder de facção na Bahia envolvido com mortes violentas e lavagem de dinheiro é morto em Alagoas

Criminoso e mais dois comparsas entraram em confronto com a polícia e acabaram mortos

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 17:15

Líder de facção na Bahia envolvido com mortes violentas e lavagem de dinheiro é morto em Alagoas Crédito: Alberto Maraux/SSP

Líder de uma facção criminosa com atuação na cidade baiana de Ibirataia, Caíque Ramos de Sousa Azoline, o “Sampa”, foi morto na manhã deste sábado (31), durante confronto com a polícia, em Fleixeiras, no estado de Alagoas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o suspeito tinha envolvimento com o tráfico de drogas e armas, mortes violentas e lavagem de dinheiro na cidade baiana

Ainda segundo a SSP, a Operação Pau D’Arco contou com a participação de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, Polícias Militar (CIPE Central) e Civil (9ª COORPIN e DT Ibirataia, além das Forças alagoanas (FICCO AL e BOPE), que encontraram o foragido e mais dois comparsas no município de Flexeiras (AL).