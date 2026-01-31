Líder de facção na Bahia envolvido com mortes violentas e lavagem de dinheiro é morto em Alagoas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Perla Ribeiro
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 17:15
Líder de uma facção criminosa com atuação na cidade baiana de Ibirataia, Caíque Ramos de Sousa Azoline, o “Sampa”, foi morto na manhã deste sábado (31), durante confronto com a polícia, em Fleixeiras, no estado de Alagoas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), o suspeito tinha envolvimento com o tráfico de drogas e armas, mortes violentas e lavagem de dinheiro na cidade baiana
Ainda segundo a SSP, a Operação Pau D’Arco contou com a participação de equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, Polícias Militar (CIPE Central) e Civil (9ª COORPIN e DT Ibirataia, além das Forças alagoanas (FICCO AL e BOPE), que encontraram o foragido e mais dois comparsas no município de Flexeiras (AL).
Durante o cerco, Caíque Ramos de Sousa Azoline, o “Sampa”, e outros dois integrantes da facção entraram em confronto com as equipes policiais. O trio foi atingido, socorrido, mas não resistiu. Armas, munições e drogas foram apreendidas.