INVESTIGAÇÃO

Pizza de carne do sol com nata pode ter causado intoxicação que matou uma mulher e afetou outras 113 pessoas

A polícia descartou a possibilidade de envenenamento intencional

Monique Lobo

Publicado em 18 de março de 2026 às 21:57

Mais de 100 pessoas foram hospitalizadas após comer pizza em pizzara Crédito: Reprodução

A carne do sol utilizada na pizza com nata pode ser o ingrediente que causou a intoxicação alimentar de 114 pessoas na cidade de Pombal, no Sertão da Paraíba, no último domingo (15). Uma mulher morreu após passar mal. A Polícia Civil do estado confirmou que trabalha com a hipótese de envenenamento acidental. As informações são do Jornal da Paraíba.

De acordo com o delegado Rodrigo Barbosa, responsável pelo caso, as vítimas do caso levaram a polícia a descartar a possiblidade de envenenamento intencional. Isso porque, funcionários da pizzaria também ingeriram o alimento e passaram mal no mesmo dia.

Mulher morreu e 100 pessoas passaram mal após comer em pizzaria 1 de 5

"Atualmente a polícia considera improvável um envenenamento intencional, mas ainda trabalha com a possibilidade de um envenenamento acidental. A própria equipe, na noite do domingo, também consumiu o alimento e passou mal. O caixa comeu e, em menos de 10 minutos, passou mal", revelou, em entrevista ao Jornal da Paraíba.

Marcos Antônio, que é padrasto do proprietário do estabelecimento e também administrador do local, contou à polícia que desconfiou do estado da carne que foi usada na pizza de nata. Ainda segundo o delegado, outros relatos apontaram a mesma informação.

Segundo Marcos, revelou a polícia, a carne foi comprada no sábado (14) pela manhã e preparada à tarde. Ele acrescentou que o local não tinha sido exposto a nenhum tipo de veneno ou passado por dedetização no dia.