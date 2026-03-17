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'Simples e acolhedora': saiba quem era a mulher que morreu com suspeita de intoxicação após comer pizza

Além dela, outras 113 pessoas foram atendidas em unidades de saúde com sintomas de intoxicação alimentar

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de março de 2026 às 19:23

Rayssa passou mal após comer pizza no domingo (15), foi internada e morreu nesta terça (17)
Rayssa passou mal após comer pizza no domingo (15), foi internada e morreu nesta terça (17) Crédito: Reprodução

A mulher que morreu com suspeita de intoxicação alimentar na manhã desta terça-feira (17), após comer uma pizza em um restaurante na cidade de Pombal, no Sertão da Paraíba, foi identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva.

Engenheira agrônoma e servidora pública do município, Rayssa tinha 44 anos. Ele trabalhava na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pombal e foi descrita como uma pessoa "simples e acolhedora". "Era uma pessoa alegre, simples, acolhedora. Rayssa era servidora pública, engenheira agrônoma, não tinha filhos e não era casada. [Era] divertida", revelou Izabele Freitas, prima de Rayssa, em entrevista à TV Paraíba.

Rayssa morreu após comer pizza em um restaurante da cidade

Rayssa Maritein Bezerra e Silva por Reprodução
Rayssa Maritein Bezerra e Silva por Reprodução
Estabelecimento foi interditado por Reprodução
Estabelecimento foi interditado por Reprodução
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Rayssa Maritein Bezerra e Silva por Reprodução

Ainda segundo as informações divulgadas pela prima para a emissora de TV, Raysa estava em um relacionamento há cerca de um ano. Foi o namorado que a acompanhou na pizzaria no domingo (15), quando teria acontecido a intoxicação alimentar. Ela e o namorado começaram a passar mal no mesmo dia. Ele chegaram a ser atendidos em um hospital, mas foram liberados.

Na manhã de segunda-feira (16), ela voltou ao hospital, onde permaneceu internada até morrer. Ela deu entrada na unidade de saúde com diarreia, vômitos e dor abdominal. Além de Rayssa, outras 113 pessoas também procuraram atendimento médico na cidade após apresentarem sintomas de intoxicação alimentar depois de consumirem pizza no mesmo estabelecimento.

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pombal, 40 pessoas foram atendidas até a manhã desta terça-feira (17). Segundo nota da Vigilância Sanitária, todos relataram ter consumido pizza do mesmo estabelecimento na noite de domingo.

Já no Hospital Regional de Pombal, outras 74 pessoas foram atendidas com sintomas semelhantes, sendo 36 casos no domingo e 38 na segunda, totalizando os 114 atendimentos relacionados ao caso, incluindo o de Rayssa.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a morte da servidora e os casos suspeitos de intoxicação. A pizzaria foi interditada pela Vigilância Sanitária de Pombal.

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Tags:

Pizza Morte Intoxicação Rayssa Maritein Bezerra E Silva Intoxicação Alimentar Paraíba

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