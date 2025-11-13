Acesse sua conta
Mais de 100 alunos relatam intoxicação alimentar após almoço em universidade na Bahia

Univasf instaurou procedimento para investigar serviço

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:48

Universidade notificou empresa responsável pelo restaurante
Universidade notificou empresa responsável pelo restaurante Crédito: Divulgação

Cerca de 100 alunos do campus de Juazeiro (BA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) relataram sintomas de intoxicação alimentar após almoçarem no Restaurante Universitário, na terça-feira (11). Após as denúncias, a instituição iniciou uma investigação para apurar supostas irregularidades no fornecimento de alimentos. 

A Univasf informou que a Coordenação Geral dos Restaurantes Universitários e a equipe técnica de Nutrição da universidade estão cientes das suspeitas de "surto de mal-estar e infecção gastrointestinal". A instituição admite ainda que o ocorrido é grave e tem potencial impacto na saúde de nossa comunidade. 

Por isso, uma investigação foi instaurada pela equipe de Nutrição, Gestora e Fiscal do Restaurante Universitário. A empresa responsável pelo serviço, a BR ALL Alimentação e Serviços LTDA, foi formalmente notificada e tem prazo de 72 horas para apresentar laudo preliminar. 

Univasf

Univasf por Divulgação
Relatório identifica irregularidades em RU da Univasf por Divulgação
Relatório identifica irregularidades em RU da Univasf por Divulgação
Univasf por Divulgação
Univasf por Divulgação
Universidade notificou empresa responsável pelo restaurante por Divulgação
1 de 6
Univasf por Divulgação

A empresa deverá analisar as amostras dos alimentos e elaborar um relatório formal com esclarecimentos sobre o ocorrido e ações corretivas a serem implementadas.

"Reforçamos que a responsabilidade pela segurança e qualidade dos alimentos é da empresa contratada, e todas as medidas cabíveis para garantir o cumprimento do contrato e a segurança alimentar serão aplicadas", afirma a Univasf, em nota à comunidade acadêmica. 

"Tão logo tenhamos os resultados da apuração técnica, a Coordenação Geral dos RUs fará um novo comunicado à comunidade acadêmica sobre as causas e as providências administrativas e contratuais adotadas", acrescenta a universidade.  

Relatório 

Em setembro deste ano, um relatório elaborado por servidores da Univasf identificou irregularidades que poderiam trazer risco de intoxicação alimentar no Restaurante Universitário do campus de Juazeiro.

No documento, o qual a reportagem teve acesso, há registro de “presença de contaminantes (físicos, químicos ou biológicos) na comida” — classificada como infração grave — e citações a produtos sem procedência para higienização de hortaliças e alimentos congelados. 

