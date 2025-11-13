Mais de 100 alunos relatam intoxicação alimentar após almoço em universidade na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 15:48
Cerca de 100 alunos do campus de Juazeiro (BA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) relataram sintomas de intoxicação alimentar após almoçarem no Restaurante Universitário, na terça-feira (11). Após as denúncias, a instituição iniciou uma investigação para apurar supostas irregularidades no fornecimento de alimentos.
A Univasf informou que a Coordenação Geral dos Restaurantes Universitários e a equipe técnica de Nutrição da universidade estão cientes das suspeitas de "surto de mal-estar e infecção gastrointestinal". A instituição admite ainda que o ocorrido é grave e tem potencial impacto na saúde de nossa comunidade.
Por isso, uma investigação foi instaurada pela equipe de Nutrição, Gestora e Fiscal do Restaurante Universitário. A empresa responsável pelo serviço, a BR ALL Alimentação e Serviços LTDA, foi formalmente notificada e tem prazo de 72 horas para apresentar laudo preliminar.
Univasf
A empresa deverá analisar as amostras dos alimentos e elaborar um relatório formal com esclarecimentos sobre o ocorrido e ações corretivas a serem implementadas.
"Reforçamos que a responsabilidade pela segurança e qualidade dos alimentos é da empresa contratada, e todas as medidas cabíveis para garantir o cumprimento do contrato e a segurança alimentar serão aplicadas", afirma a Univasf, em nota à comunidade acadêmica.
"Tão logo tenhamos os resultados da apuração técnica, a Coordenação Geral dos RUs fará um novo comunicado à comunidade acadêmica sobre as causas e as providências administrativas e contratuais adotadas", acrescenta a universidade.
Em setembro deste ano, um relatório elaborado por servidores da Univasf identificou irregularidades que poderiam trazer risco de intoxicação alimentar no Restaurante Universitário do campus de Juazeiro.
No documento, o qual a reportagem teve acesso, há registro de “presença de contaminantes (físicos, químicos ou biológicos) na comida” — classificada como infração grave — e citações a produtos sem procedência para higienização de hortaliças e alimentos congelados.
O relatório também inclui o item “Ocorrência de surto de Doença Transmitida por Alimentos (DTA)”, mas o campo correspondente está zerado, indicando que não houve casos confirmados de intoxicação — apenas riscos potenciais observados durante a fiscalização
O Relatório Circunstanciado de Fiscalização Técnica avaliou os três Restaurantes Universitários da Univasf e foi elaborado com base nas inspeções realizadas entre 21 de agosto e 20 de setembro de 2025.