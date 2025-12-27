LITERATURA

Confira os 15 melhores livros de 2025 eleitos pelos leitores do CORREIO

Foram 15 categorias para eleger os preferidos de diferentes gêneros

Thais Borges

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05:00

Conheça os 15 melhores livros de 2025, segundo os leitores do CORREIO Crédito: Pexels

Se você não leu muitos livros durante o ano que passou, pode se inspirar naqueles que estão sendo considerados os melhores da temporada. Mas, ao contrário de muitas das listas que consideram apenas indicações de críticos literários, jornalistas e pesquisadores, os 15 melhores livros de 2025 listados aqui foram escolhidos por gente como a gente - pelos leitores do CORREIO.

Entre os dias 11 e 21 deste mês, leitores puderam votar em um formulário com 15 categorias, divididas por gênero ou subgênero, com alguns dos principais nomes literários do ano. Para chegar aos indicados, fizemos uma curadoria mista. Há desde bestsellers até títulos que estão destacados nos catálogos de grandes editoras (a partir da própria disposição de sites e redes sociais). Também foram selecionados livros que foram abordados em reportagens publicadas pelo jornal este ano e alguns concorrentes ou vencedores de prêmios como o Goodreads Awards. O formato deste último, inclusive, promovido pela rede social literária de mesmo nome, foi uma das principais inspirações para a definição de quais categorias seriam incluídas.

Além dos títulos previamente selecionados por nós, entendemos que outros grandes títulos da literatura podem ter ficado de fora, diante de tantos lançamentos. Por isso, participantes da enquete também podem indicar outros concorrentes. Para concorrer, o livro precisava obrigatoriamente ter sido lançado em 2025 ou ter chegado ao Brasil este ano, no caso de publicações internacionais. Ou seja: não bastava que a pessoa tenha lido em 2025, mas que a publicação em solo nacional também tenha acontecido neste ano.

Resultados

Ao todo, foram 747 respostas ao formulário. Nem todos os participantes votaram em todas as categorias: as com maior índice de respondentes foram romance brasileiro, romance internacional, romantasia, livro de estreia e edição de luxo, todas com mais de 400 votos cada. Enquanto algumas categorias tiveram votações arrasadoras - como romance brasileiro, em que Amor Profano, de Zoe X, levou 83,7% dos 638 votos - outras tiveram margens mais apertadas, como ficção jovem adulta.

Confira os melhores livros de 2025, em 15 categorias

Ficção literária brasileira: Coração sem medo (Itamar Vieira Junior)

Coração sem medo, de Itamar Vieira Junior (Todavia) Crédito: Reprodução

Lançado em outubro, o mais novo romance do escritor baiano encerra a Trilogia da Terra, iniciada com Torto Arado (2019) e Salvar o fogo (2023). Aqui, Rita Preta, uma operadora de caixa de supermercado e mãe de três filhos, vê sua vida mudar quando um deles – um adolescente - some sem deixar rastro na comunidade onde moram, em Salvador. Ele foi escolhido por 25,8% dos leitores, em uma categoria que recebeu 20 indicações (uma das que os votantes mais indicaram outros títulos).

Ficha técnica 336 páginas, editora Todavia.

Preço R$89.90

Romance brasileiro: Amor profano - não conte a seu pai (Zoe X)

Amor Profano: Não conte a seu pai, de Zoe X (Faro Editorial) Crédito: Reprodução

Um dos grandes nomes da literatura brasileira independente e do romance dark, Zoe X tem ganhado espaço também no mercado editorial tradicional. Considerado um representante do subgênero ‘romance tabu’, Amor Profano conta a história de Victória, que se envolve com Alexander, um homem 27 anos mais velho e melhor amigo de seu pai. Em um romance proibido em que o desejo se mistura com ódio, Victória se transforma de uma garota obstinada em uma mulher implacável. Recebeu 83,7% dos votos.

Ficha técnica 320 páginas, editora Faro Editorial.

Preço R$ 79,90

Ficção literária internacional: Como arruinar um casamento (Alison Espach)

Como arruinar um casamento, de Alison Espach (Harlequin) Crédito: Reprodução

Phoebe Stone se hospeda numa pousada e é confundida com os convidados de um casamento. Sua presença é o único detalhe fora do controle da noiva perfeccionista. Escolhido por 29%% dos leitores.

Ficha técnica 368 páginas, editora Harlequin

Preço R$59.90

Romance internacional: Um amor problemático de verão (Ali Hazelwood)

Um amor problemático de verão, de Ali Hazelwood (Arqueiro) Crédito: Reprodução

Maya, uma estudante sem rumo, tenta superar a paixão proibida por Conor, o rico e maduro melhor amigo de seu irmão, durante uma viagem de uma semana forçada na Sicília. Foi o preferido de 24,7% dos leitores.

Ficha técnica 368 páginas, editora Arqueiro

Preço R$64,90

Romantasia: Tempestade de Ônix (Rebecca Yarros)

Tempestade de ônix, de Rebecca Yarros (2025): Com a guerra em curso e segredos mortais ameaçando Navarre, Violet Sorrengail precisa viajar para além das defesas de Aretia para buscar aliados e a verdade que pode salvar (ou destruir) a todos. Crédito: Divulgação

Terceiro livro da série O Empyriano, iniciada com Quarta Asa, mostra Violet em meio a uma guerra real. Para salvar sua família e seus dragões, ela deverá testar seus limites e guardar um segredo capaz de destruir todo o reino. Escolhido por 39.4% dos participantes.

Ficha técnica 608 páginas, editora Planeta Minotauro

Preço R$99,90.

Suspense e mistério: Nunca minta (Freida McFadden)

Nunca Minta, livro de Freida McFadden Crédito: Divulgação

Quando Tricia e Ethan foram visitar a casa dos seus sonhos, eles não esperavam que os mistérios envolvendo o desaparecimento da antiga proprietária se tornariam seu maior pesadelo. Foi um dos muitos lançamentos de Freida McFadden em 2025 e mostrou a força da autora de A Empregada no gênero, sendo o preferido de 31,3% dos leitores.

Ficha técnica 280 páginas, editora Record

Preço R$59,90

Fantasia: As sereias (Emilia Hart)

As sereias, de Emilia Hart (Jangada) Crédito: Reprodução

Lançado em agosto pela autora de O Clã das Mulheres Weyward, é uma história sobre os segredos que unem gerações de mulheres através do tempo e o poder inquebrável dos laços que as definem. Uma está em 2019, outra em 1999 e a terceira geração em 1800. Todas recebem o mesmo chamado do mar. Esse foi o preferido de 32,3% dos participantes.

Ficha técnica 368 páginas, editora Jangada,

Preço R$64,90

Livro de estreia: Alchemised (SenLinYu)

Alchemised, de SenLinYu (2025): a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. Crédito: Divulgação

Um dos maiores lançamentos do ano, narra a história sombria de uma mulher sem memórias tentando sobreviver em um mundo dominado por necromancia e seres malignos. O título é uma fantasia romântica dark oriunda de uma fanfic sobre Hermione e Draco, personagens do universo Harry Potter. Entre os votantes, recebeu 48,9% da preferência.

Ficha técnica 960 páginas, editora Intrínseca

Preço R$89,90

Não ficção: Ninfa morta (Márcia Tiburi)

Ninfa morta - uma história do ódio às mulheres, de Marcia Tiburi (Planeta) Crédito: Reprodução

A filósofa Marcia Tiburi destrincha o caráter estrutural do ódio às mulheres na sociedade patriarcal, analisando a violência que atinge os corpos visados pela máquina feminicida. Ela propõe a reflexão de que a matança de corpos femininos é projeto e programa do mundo codificado masculinista. Esse livro foi o preferido de 30,4% dos leitores.

Ficha técnica 304 páginas, editora Planeta

Preço R$79,90

Ficção jovem adulta: Amanhecer na colheita (Suzanne Collins)

Amanhecer na colheita, de Suzanne Collins (Rocco) Crédito: Divulgação

Collins voltou ao universo de Jogos Vorazes com a história da edição de Haymitch, o mentor de Katniss na trilogia original. Nesse ano, em comemoração ao Massacre Quaternário, o dobro de tributos será levado de suas casas. Foi uma votação apertada, tendo sido o preferido de 32,6% dos votantes - apenas 0,4% a mais que o total de Binding 13 (Chloe Walsh).

Ficha técnica 448 páginas, editora Rocco

Preço R$84,90

Poesia: O jardim das oliveiras (Adélia Prado)

O jardim das oliveiras, de Adélia Prado (Record) Crédito: Reprodução

Após doze anos sem publicar um livro inédito, a autora retorna à publicação com um livro que promete ser mergulho poético na aridez e na transcendência, no mistério e na lucidez. Os poemas retomam temáticas vivas na obra da autora, como conflitos entre luz e sombra, fé e dúvida, poesia e silêncio. Foi o livro escolhido por 29,8% dos participantes.

Ficha técnica 144 páginas, editora Record

Preço R$59,90

Autoficção: A boba da corte (Tati Bernardi)

A boba da corte, de Tati Bernardi (Fósforo) Crédito: Reprodução

Com o humor habitual, a autora entrelaça questões sociais, políticas, amorosas e familiares, expondo feridas comuns a todos aqueles que ascendem socialmente. É um representante da autossociobiografia, já abordada por nomes como Édouard Louis. Além de autoficcional, promete ser um retrato ácido da elite progressista. Foi escolhido por 38,8% dos leitores.

Ficha ténica 118 páginas, editora Fósforo

Preço R$69.90

Biografia/memórias: Eu queria ser Cássia Eller (Tom Cardoso)

Eu queria ser Cássia Eller, de Tom Cardoso (HarperCollins) Crédito: Reprodução

O autor traça a trajetória de Cássia, desde a infância no Rio e em Belo Horizonte até o estrelato nacional. Aborda a família, as grandes apresentações e as confusões em que se meteu durante elas, como a abertura do show dos Rolling Stones no Brasil. Traz depoimentos de familiares, amigos e parceiros de trabalho e foi votado por 31% dos leitores.

Ficha técnica 312 páginas, editora Harper Collins

Preço R$69,90

Literatura infantil: Meu cabelo é assim (Manuela Tasca)

Meu cabelo é assim, de Manuela Tasca (HarperKids) Crédito: Reprodução

Inspirado na experiência de uma mãe em busca de novas formas de se comunicar com o filho, traz um personagem cujo cabelo muda conforme seus sentimentos: vira um incêndio quando ele sente raiva; um céu estrelado quando bate a saudade; ou se torna um mar revolto quando o mau humor aparece. Recebeu 35,1% da preferência.

Ficha técnica 32 páginas, editora HarperKids

Preço R$59,90

Edição de luxo: Crepúsculo - 20 anos (Stephenie Meyer)

Edição de luxo de colecionador de Crepúsculo Crédito: Divulgação

A edição de luxo de colecionador é uma comemoração pelos 20 anos do livro, lançado originalmente em 2005 nos Estados Unidos. A história de amor entre uma jovem e um vampiro ganhou artes de inspiração vintage e pintura trilateral dourada em que o leitor pode ver uma ilustração de Bella ou de Edward. Escolhido por 36,6% dos leitores.

Ficha técnica 416 página, editora Intrínseca