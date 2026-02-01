Acesse sua conta
Lacrou em Salvadô

Confira nossa curadoria de looks de rua

  • Foto do(a) author(a) Helenildo Amaral
  • Foto do(a) author(a) Paula Magalhães

  • Helenildo Amaral

  • Paula Magalhães

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 16:00

Veja os visus em destaque
Veja os visus em destaque Crédito: Helenildo Amaral

Bel Soares (@soubelsoares) tem estilo de sobra, que já começa com o corte e a cor do cabelo. A composição que ela fez da saia estampada com a parte de cima mais neutra e com direito a terceira peça oversize inspira muito.

Deu uma chuvinha, a gente aproveita para tirar o look mais invernal do guarda-roupa. Alef Jordan (@alefjordanm) fez isso e investiu em uma modelagem ampla em uma produção monocromática. O gorro foi a cereja do bolo.

Mônica Anjos (@marcamonicaanjos) é um dos grandes nomes do cenário fashion baiano e veste criações suas que revelam sua ligação com a moda autoral, artesanal, com muitas texturas e cheia de referências da cultura afrodescendente.

Luísa Campara (@luisascampara) mostra que o básico deve ser criativo também. Regata justinha com calça ampla trouxe equilibrio a silhueta. As havainas nos pés arremata com corforto a produção toda em preto e branco.

Pérolas com búzios fazem uma parceria certeira (anota essa dica) e roubaram a cena do visu casual , dando aquela assinatura fashion.

Tags:

Moda

