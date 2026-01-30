SALVADOR

De Águas Claras para a USP: Conheça Wesley de Jesus, baiano que conquistou o 1º lugar em Medicina na universidade pelo Enem

Ex-aluno da rede pública, é o primeiro da família a ingressar no ensino superior

O primeiro lugar de Medicina na Universidade de São Paulo (USP) tem dono e ele é um baiano. O soteropolitano Wesley de Jesus, de 23 anos, estudante da rede pública de ensino e morador de Águas Claras, na região de Cajazeiras, alcançou um feito histórico na edição de 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O jovem conquistou o primeiro lugar na disputa por uma vaga no curso de Medicina da universidade paulista, considerada uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas da América Latina.

Wesley, que é filho de um pedreiro com uma trabalhadora doméstica, ambos vindos do sertão baiano, dos povoados de Lamarão e Água Fria, na região do Sisal, superou as barreiras da desigualdade de oportunidades para liderar a lista de aprovados na instituição, uma das mais concorridas do país. Além da USP, o desempenho do estudante garantiu a ele aprovações em diversas universidades federais pelo país, consolidando uma trajetória marcada pelo aproveitamento máximo dos recursos da educação pública.

“Acordava cedo pra estudar, 5h da manhã já estava acordado, mas eu sempre reconheci desde pequeno que a educação é um fator primordial para a mudança de realidades. Eu me via como um atleta de grande desempenho para poder me preparar para a prova”, relata.

Sem computador, um celular antigo serviu como principal ferramenta de acesso às aulas e aos conteúdos do cronograma que ele mesmo organizou. O estudante conta que, muitas vezes, chegou a ir para a escola os três turnos só para estudar. Ele usufruía dos poucos recursos da escola pública que estudou como: simulados antigos e computadores a noite para se preparar.

Apesar das dificuldades, o rapaz não esconde a alegria ao descobrir o resultado: “Conseguir o que eu consegui foi pra mim mirabolante. Quando eu abri a primeira chamada e vi meu nome lá, eu estava sentado e acho que se não estivesse eu teria caído para trás”. Wesley passou com notas máximas em três das quatro competências da prova, acertando todas as questões de Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.

A colocação é um marco não só pessoal, mas também familiar tendo em vista que ele também é o primeiro da família a ingressar em uma universidade: “Eu posso ser exemplo e referência para os que virão depois de mim”, afirma.

A conquista, no entanto, impõe agora um desafio financeiro à família. Devido aos custos elevados de manutenção, transporte e moradia na capital paulista, o estudante iniciou uma campanha de arrecadação on-line (vaquinha) para viabilizar sua mudança e garantir a permanência no curso. Sem recursos próprios para arcar com as despesas iniciais antes da concessão de auxílios estudantis, a mobilização busca evitar a perda da vaga conquistada.