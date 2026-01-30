Acesse sua conta
Celebração no Dia de Iemanjá reúne fé, música e gastronomia na Orla de Pituaçu

Evento terá 8h de programação, das 12h às 20h

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:20

Imagem de Iemanjá foi incrementada com presentes de religiosos
Imagem de Iemanjá Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Para celebrar o Dia de Iemanjá, na próxima segunda-feira (2), a Orla de Pituaçu recebe uma programação especial que reúne fé, cultura, gastronomia e música, em homenagem à Rainha das Águas Salgadas. Os ingressos variam entre R$ 120 e R$ 250.

A partir das 12h, o público poderá participar de um buffet de feijoada, disponível até as 16h. Após esse horário, o serviço passa a funcionar no formato à la carte. O evento conta com opções de ingresso para a pista, no valor de R$ 120, com acesso pelos espaços Samba Social Clube e Ó Paí, Ó. Já o frontstage, área exclusiva em frente ao Palco Nelson Rufino, oferece open bar com cerveja, drinks e bebidas não alcoólicas até as 16h, ao custo de R$ 250 por pessoa.

Confira a programação da festa de Iemanjá 2026

Neste ano, o tema da festa será 'Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós!'. por Arisson Marinho/CORREIO
O primeiro dia será marcado pela tradicional entrega do presente de Oxum, no Dique do Tororó. A previsão de chegada é 23h40. por Arisson Marinho Correio
Já o presente principal de Iemanjá vai sair às 4h30 do galpão no Rio Vermelho. por Arisson Marinho Correio
A chegada na praia de Santana, onde fica a sede da colônia, deve ocorrer às 5h, com a alvorada de fogos. por Arisson Marinho/ Correio
O presente fica no carramanchão até 16h, horário que deve seguir para o mar. por Paula Froes
Desde 8h do domingo até 16h de segunda-feira, os pescadores da colônia Z1 vão organizar a Casa de Iemanjá e o Barracão, onde estarão tanto a imagem principal quanto os balaios. por Paula Fróes/arquivo correio*
1 de 6
Neste ano, o tema da festa será 'Yemanjá: a Mãe que Ilumina a todos nós!'. por Arisson Marinho/CORREIO

A programação musical tem início às 11h, com um DJ recepcionando o público. Às 13h, o Grupo Saudação sobe ao palco, marcando também a chegada do tradicional Cortejo de Baianas e a entrega dos presentes dos quiosques. O ritual segue com o Xirê na praça de eventos, local escolhido para receber futuramente uma estátua de Iemanjá, além da saída dos presentes em direção à colônia de pescadores e do momento simbólico da embarcação em alto-mar, reforçando a conexão espiritual da celebração.

Às 16h, o público confere o espetáculo “Da Bahia para a Bahia”, que encerra a programação cultural do dia. O evento segue até as 20h.

