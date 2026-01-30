2 DE FEVEREIRO

Celebração no Dia de Iemanjá reúne fé, música e gastronomia na Orla de Pituaçu

Evento terá 8h de programação, das 12h às 20h

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 19:20

Imagem de Iemanjá Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Para celebrar o Dia de Iemanjá, na próxima segunda-feira (2), a Orla de Pituaçu recebe uma programação especial que reúne fé, cultura, gastronomia e música, em homenagem à Rainha das Águas Salgadas. Os ingressos variam entre R$ 120 e R$ 250.

A partir das 12h, o público poderá participar de um buffet de feijoada, disponível até as 16h. Após esse horário, o serviço passa a funcionar no formato à la carte. O evento conta com opções de ingresso para a pista, no valor de R$ 120, com acesso pelos espaços Samba Social Clube e Ó Paí, Ó. Já o frontstage, área exclusiva em frente ao Palco Nelson Rufino, oferece open bar com cerveja, drinks e bebidas não alcoólicas até as 16h, ao custo de R$ 250 por pessoa.

Confira a programação da festa de Iemanjá 2026 1 de 6

A programação musical tem início às 11h, com um DJ recepcionando o público. Às 13h, o Grupo Saudação sobe ao palco, marcando também a chegada do tradicional Cortejo de Baianas e a entrega dos presentes dos quiosques. O ritual segue com o Xirê na praça de eventos, local escolhido para receber futuramente uma estátua de Iemanjá, além da saída dos presentes em direção à colônia de pescadores e do momento simbólico da embarcação em alto-mar, reforçando a conexão espiritual da celebração.