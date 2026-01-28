CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Ator vive em mansão cercada de natureza na Zona Oeste do Rio, com piscina, estúdio e espaço para as filhas

Fernanda Varela

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:30

Casa de Xamã Crédito: Reprodução

O público que acompanha Três Graças tem visto Bagdá ganhar mais espaço na trama, agora também envolvido em um novo romance. Fora da ficção, quem chama atenção é o estilo de vida de Xamã, que mora em uma casa ampla e cercada de verde no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na novela Três Graças, o personagem Bagdá, líder da Chacrinha, começa um envolvimento amoroso com Lucélia, vivida por Daphne Bozaski. O casal passou a movimentar os capítulos recentes e também repercutiu nas redes sociais, mas a curiosidade do público vai além da história exibida na TV.

Mansão de Xamã 1 de 9

Na vida real, Xamã mora em uma mansão cercada pela natureza, com vista privilegiada para a Ilha da Gigóia. O imóvel ficou conhecido em 2024, quando o ator abriu as portas para uma reportagem e mostrou detalhes da rotina longe dos estúdios.

A casa conta com academia, piscina, sauna e banheira de hidromassagem, ambientes pensados para momentos de descanso em meio à agenda intensa de gravações e shows. Há ainda espaços dedicados ao lazer das filhas Akasha, de 7 anos, e Hanna, de 3, além dos cachorros da família.

Na parte superior, a residência tem varanda ampla, área com sinuca e churrasqueira, cenário frequente de encontros com amigos e familiares. O imóvel também abriga um estúdio, usado tanto para ensaios musicais quanto para assistir a produções e estudar novos trabalhos como ator.