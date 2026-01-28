Como é a mansão de Xamã, o Bagdá da novela Três Graças, com estúdio, vista privilegiada e cercada por natureza

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:30
O público que acompanha Três Graças tem visto Bagdá ganhar mais espaço na trama, agora também envolvido em um novo romance. Fora da ficção, quem chama atenção é o estilo de vida de Xamã, que mora em uma casa ampla e cercada de verde no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Na novela Três Graças, o personagem Bagdá, líder da Chacrinha, começa um envolvimento amoroso com Lucélia, vivida por Daphne Bozaski. O casal passou a movimentar os capítulos recentes e também repercutiu nas redes sociais, mas a curiosidade do público vai além da história exibida na TV.
Mansão de Xamã
Na vida real, Xamã mora em uma mansão cercada pela natureza, com vista privilegiada para a Ilha da Gigóia. O imóvel ficou conhecido em 2024, quando o ator abriu as portas para uma reportagem e mostrou detalhes da rotina longe dos estúdios.
A casa conta com academia, piscina, sauna e banheira de hidromassagem, ambientes pensados para momentos de descanso em meio à agenda intensa de gravações e shows. Há ainda espaços dedicados ao lazer das filhas Akasha, de 7 anos, e Hanna, de 3, além dos cachorros da família.
Na parte superior, a residência tem varanda ampla, área com sinuca e churrasqueira, cenário frequente de encontros com amigos e familiares. O imóvel também abriga um estúdio, usado tanto para ensaios musicais quanto para assistir a produções e estudar novos trabalhos como ator.
Reservado, Xamã costuma compartilhar registros pontuais da casa nas redes sociais, sempre mostrando momentos simples do dia a dia e celebrando as conquistas que vieram com a carreira na música e na televisão.