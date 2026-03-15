Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio principal passa a ser de R$ 105 milhões

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Perla Ribeiro
Publicado em 15 de março de 2026 às 15:15
Como nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado nesse sábado (14), o prêmio, que seria de R$ 75 milhões, acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio, que vai ocorrer na próxima terça-feira (17). Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60.
Embora nenhum apostador tenha conseguido acertar as seis dezenas, houve 93 apostas ganhadoras após acertarem cinco dezenas, recebendo cada uma R$ 33.007,73. Já o número de apostadores que conseguiram acertar quatro dezenas foi ainda maior. De acordo com informações da Caixa Econômica Federa (CEF)l, 5.668 apostas conquistaram o feito e cada apostador vai receber R$ 892,72.
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Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.