DÍVIDAS EM DIA

Em pronunciamento, Lula anuncia novo Desenrola Brasil com desconto de até 90% das dívidas

Presidente também informou que será possível fazer uso do FGTS para quitar dívidas

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 22:12

Lula em pronunciamento oficial Crédito: Reprodução/ Gov BR

Durante pronunciamento oficial nesta quinta-feira (30), em celebração ao Dia do Trabalhador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma nova edição do Desenrola Brasil. O programa vai renegociar dívidas com descontos de até 90%, com possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a quitação dos valores.

O Novo Desenrola Brasil permitirá a renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Segundo o presidente, quem aderir ao programa de renegociação ficará impedido de acessar plataformas de apostas por cerca de um ano.

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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, havia adiantado, na última segunda-feira (27), que os participantes do programa poderão utilizar o FGTS para pagar dívidas, mas haverá um limite para o uso do recurso.

“A limitação que vai ter para garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então, é um saque limitado dentro do programa, vinculado ao pagamento das dívidas do programa, mas não necessariamente sendo maior do que a dívida”, explicou.

De acordo com o ministro, o novo Desenrola pretende reduzir os níveis de inadimplência no país, em um cenário de juros ainda elevados, mas com expectativa de queda nos próximos meses.

“O programa tem aquela linha geral de exigir reduções de uma dívida que as famílias brasileiras mais sofrem hoje, como o cartão de crédito, o CDC (crédito direto ao consumidor) e o cheque especial”, disse o ministro.