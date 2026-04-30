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Em pronunciamento, Lula anuncia novo Desenrola Brasil com desconto de até 90% das dívidas

Presidente também informou que será possível fazer uso do FGTS para quitar dívidas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 22:12

Lula em pronunciamento oficial
Lula em pronunciamento oficial Crédito: Reprodução/ Gov BR

Durante pronunciamento oficial nesta quinta-feira (30), em celebração ao Dia do Trabalhador, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma nova edição do Desenrola Brasil. O programa vai renegociar dívidas com descontos de até 90%, com possibilidade de uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para a quitação dos valores.

O Novo Desenrola Brasil permitirá a renegociação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Segundo o presidente, quem aderir ao programa de renegociação ficará impedido de acessar plataformas de apostas por cerca de um ano.

Lula

Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo
Lula por Reprodução/TV Bahia
Lula na França por Ricardo Stuckert/Presidência da República
Lula recebe título de Doutor Honoris Causa da Universidade de Paris 8 por Ricardo Stuckert/PR
Lula e Janja com Emmanuel e Brigitte Macron na França por Ricardo Stuckert
Montagem de Lula com a camisa do Botafogo por Reprodução/Instagram
Paes e Lula por Ricardo Stuckert/PR
Presidente Lula por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Lula e Putin na Rússia por Reprodução
Lula durante cerimônia de abertura da 29ª Feicon e da 100ª edição do Enic por Reprodução
Presidente Lula (PT) por Walter Campanato/Agência Brasil
O Lula por Divulgação Ricardo Stuckert
BrasÃ­lia, 02/02/2025 - O presidente Luiz InÃ¡cio Lula da Silva (c) reunido com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (d), e da CÃ¢mara dos Deputados, Hugo Motta (e) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/AgÃªnciaÂ Brasil por Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Lula usa boné com frase "O Brasil é dos brasileiros" por Reprodução
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Lula em entrevista à TV Globo por Reprodução/ TV Globo

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, havia adiantado, na última segunda-feira (27), que os participantes do programa poderão utilizar o FGTS para pagar dívidas, mas haverá um limite para o uso do recurso.

“A limitação que vai ter para garantia do próprio fundo é um percentual do saque. Então, é um saque limitado dentro do programa, vinculado ao pagamento das dívidas do programa, mas não necessariamente sendo maior do que a dívida”, explicou.

De acordo com o ministro, o novo Desenrola pretende reduzir os níveis de inadimplência no país, em um cenário de juros ainda elevados, mas com expectativa de queda nos próximos meses.

“O programa tem aquela linha geral de exigir reduções de uma dívida que as famílias brasileiras mais sofrem hoje, como o cartão de crédito, o CDC (crédito direto ao consumidor) e o cheque especial”, disse o ministro.

*Com informações da Agência Brasil

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