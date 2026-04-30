APOSTAS

Vai ter sorteio da Lotofácil 3675 nesta sexta-feira (1º)? Veja o que muda

Realização de todos os jogos habituais será afetada pelo feriado do Dia do Trabalhador

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 22:13

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Durante o feriado do Dia do Trabalhador, que ocorre nesta sexta-feira (1º), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de abril, os sorteios não ocorreram neste dia.

Neste dia ocorria os sorteios da Lotofácil, da Quina, da Mega-Sena, da Timemania, da Federal, do Dia de Sorte e da +Milionária.

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana 1 de 7

Os sorteios voltam à programação normal na segunda-feira (4), com os sorteios das Lotofácil, da Quina, da Dupla Sena, da Lotomania e do Super Sete, a partir das 21h.