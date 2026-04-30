MILIONÁRIO

Apostador acerta tudo e leva sozinho prêmio de mais de R$ 125 milhões na Mega-Sena

Apenas um bilhete faturou o prêmio principal da noite

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de abril de 2026 às 22:23

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O concurso nº 3002 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta quinta-feira (30), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 125 milhões saiu para uma única aposta.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Curitiba (PR), na lotérica Loterias Anchieta. O apostador marcou 7 números em uma aposta simples, pagando o valor de R$ 42. Ele levou para casa o prêmio de R$ 127.017.606,25.

Veja o resultado da Mega-Sena 3002 1 de 2

Além do ganhador principal, 113 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 34.683,44 cada. Outras 6.556 apostas faturaram R$ 985,39 com quatro acertos.

Os números sorteados forma: 04-27-51-52-54-58. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na próxima terça-feira (5), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.



Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago