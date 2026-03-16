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Lua em Peixes traz reencontros de alma e magnetismo poderoso para 3 signos nesta segunda (16 de março)

As barreiras caem e o coração assume o comando em uma noite mágica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal para se declarar ou para dar uma nova chance ao amor, o céu desta segunda-feira, 16 de março, é o seu melhor aliado. À noite, a Lua se junta a um verdadeiro exército do afeto no signo de Peixes; Sol, Vênus e Marte já estão lá, criando uma frequência de romantismo puro. É como se o universo borrifasse um perfume de encantamento no ar, facilitando reconciliações e despertando paixões que pareciam adormecidas.

Os grandes protegidos desta noite são Câncer, Escorpião e Peixes. Para o pisciano, em especial, o magnetismo está no ápice; você é o centro das atenções do zodíaco hoje. Para o escorpião, o romance ganha um tom de alegria e festa, enquanto para o câncer, a conexão se torna quase telepática. Se existe alguém especial que não sai da sua cabeça, saiba que as chances dessa pessoa estar sentindo a mesma coisa hoje são gigantescas.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

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Diferente daquela paixão agressiva, a energia de hoje é sobre sensibilidade e cuidado. O amor se prova no silêncio, no olhar e na empatia. É um momento de cura para quem sofreu com decepções recentes. As feridas de 2025 estão sendo cicatrizadas para que você possa amar de novo, sem medo. Se o par estiver distante, use a doçura em vez da cobrança. A Lua em Peixes amolece até os corações mais gelados através da compreensão e do carinho.

Aproveite o clima para criar momentos de intimidade. Um jantar à luz de velas, uma música suave ou apenas um abraço mais demorado podem fazer milagres pela sua relação. Para os solteiros, fiquem atentos aos sonhos e aos encontros "ao acaso"; o destino está trabalhando nos bastidores para reaproximar quem tem contrato de alma. O amor não bate à porta, ele flui para dentro de quem está com o coração aberto nesta noite.

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