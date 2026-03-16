Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de março de 2026 às 14:14
Se você estava esperando um sinal para se declarar ou para dar uma nova chance ao amor, o céu desta segunda-feira, 16 de março, é o seu melhor aliado. À noite, a Lua se junta a um verdadeiro exército do afeto no signo de Peixes; Sol, Vênus e Marte já estão lá, criando uma frequência de romantismo puro. É como se o universo borrifasse um perfume de encantamento no ar, facilitando reconciliações e despertando paixões que pareciam adormecidas.
Os grandes protegidos desta noite são Câncer, Escorpião e Peixes. Para o pisciano, em especial, o magnetismo está no ápice; você é o centro das atenções do zodíaco hoje. Para o escorpião, o romance ganha um tom de alegria e festa, enquanto para o câncer, a conexão se torna quase telepática. Se existe alguém especial que não sai da sua cabeça, saiba que as chances dessa pessoa estar sentindo a mesma coisa hoje são gigantescas.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Diferente daquela paixão agressiva, a energia de hoje é sobre sensibilidade e cuidado. O amor se prova no silêncio, no olhar e na empatia. É um momento de cura para quem sofreu com decepções recentes. As feridas de 2025 estão sendo cicatrizadas para que você possa amar de novo, sem medo. Se o par estiver distante, use a doçura em vez da cobrança. A Lua em Peixes amolece até os corações mais gelados através da compreensão e do carinho.
Aproveite o clima para criar momentos de intimidade. Um jantar à luz de velas, uma música suave ou apenas um abraço mais demorado podem fazer milagres pela sua relação. Para os solteiros, fiquem atentos aos sonhos e aos encontros "ao acaso"; o destino está trabalhando nos bastidores para reaproximar quem tem contrato de alma. O amor não bate à porta, ele flui para dentro de quem está com o coração aberto nesta noite.