ASTROLOGIA

Lua em Peixes traz reencontros de alma e magnetismo poderoso para 3 signos nesta segunda (16 de março)

As barreiras caem e o coração assume o comando em uma noite mágica

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:14

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Se você estava esperando um sinal para se declarar ou para dar uma nova chance ao amor, o céu desta segunda-feira, 16 de março, é o seu melhor aliado. À noite, a Lua se junta a um verdadeiro exército do afeto no signo de Peixes; Sol, Vênus e Marte já estão lá, criando uma frequência de romantismo puro. É como se o universo borrifasse um perfume de encantamento no ar, facilitando reconciliações e despertando paixões que pareciam adormecidas.



Os grandes protegidos desta noite são Câncer, Escorpião e Peixes. Para o pisciano, em especial, o magnetismo está no ápice; você é o centro das atenções do zodíaco hoje. Para o escorpião, o romance ganha um tom de alegria e festa, enquanto para o câncer, a conexão se torna quase telepática. Se existe alguém especial que não sai da sua cabeça, saiba que as chances dessa pessoa estar sentindo a mesma coisa hoje são gigantescas.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Diferente daquela paixão agressiva, a energia de hoje é sobre sensibilidade e cuidado. O amor se prova no silêncio, no olhar e na empatia. É um momento de cura para quem sofreu com decepções recentes. As feridas de 2025 estão sendo cicatrizadas para que você possa amar de novo, sem medo. Se o par estiver distante, use a doçura em vez da cobrança. A Lua em Peixes amolece até os corações mais gelados através da compreensão e do carinho.

