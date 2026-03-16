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Uma semana de virada começa agora: 3 signos entram em um ciclo poderoso de sorte entre 16 e 22 de março

Um novo começo no céu abre espaço para decisões importantes, oportunidades e mudanças positivas ao longo da semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 05:00

Sorte do Dia
Sorte do Dia Crédito: Imagem gerada por IA

A semana de 16 a 22 de março chega com um clima de renovação e novos começos. Esse período marca um momento simbólico de reinício, trazendo uma energia propícia para agir, iniciar projetos e mudar de direção quando necessário. Depois de um período mais lento e reflexivo, as coisas começam a avançar novamente, criando um cenário favorável para quem deseja transformar ideias em realidade. Para três signos, essa combinação pode trazer sorte, oportunidades e uma sensação clara de que um novo capítulo está começando. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Câncer: A semana pode trazer uma sensação de esperança renovada em relação ao futuro. Nos últimos tempos, você pode ter sentido que certos planos estavam travados ou avançando mais devagar do que gostaria. Agora, novas oportunidades começam a surgir e pedem que você acredite mais nos próprios sonhos. Este é um período importante para prestar atenção nas ideias que surgem e nas propostas que aparecem ao seu redor. O que você alimenta mentalmente tende a ganhar força, por isso vale direcionar sua energia para aquilo que realmente deseja construir.

Dica cósmica: Confie nas novas possibilidades e tenha coragem de apostar nos seus sonhos.

Viagens que são a cara de Câncer

Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock
Bruges (Bélgica) – Charme e intimismo por Shutterstock
Caldas Novas (GO) – Relaxamento e cuidado por Shutterstock
Petrópolis (RJ) – História e sensação de lar por Shutterstock
Praga (República Tcheca) – Sensação de passado vivo por Shutterstock
Ilha de Marajó (PA) – Tradição e vínculo emocional por Pedro Guerreiro/Ag. Pará
Porto de Galinhas (PE) – Mar calmo e aconchego por Shutterstock
Gramado (RS) – Clima íntimo e romântico por Shutterstock
Veneza (Itália) – Nostalgia e romantismo por Shutterstock
Quebec (Canadá) – Atmosfera familiar por Shutterstock
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Naxos (Grécia) - Mar, história e emoção profunda por Shutterstock

Leão: Uma nova fase pode começar a se desenhar com mais clareza ao longo da semana. Surge um desejo forte de mudar, iniciar algo diferente ou finalmente dar um passo importante em direção ao futuro que você imagina. Esse movimento pode trazer oportunidades que ajudam você a entender melhor qual caminho seguir. Embora alguns desafios possam surgir no processo, eles funcionam como parte da construção de algo maior e mais significativo.

Dica cósmica: Quando surgir a chance de começar algo novo, não ignore o chamado.

Viagens que são a cara de Leão

Mônaco – Exclusividade por Shutterstock
Roma (Itália) – Grandeza histórica por Shutterstock
Ibiza (Espanha) – Festa e presença social por Shutterstock
Rio de Janeiro (RJ) – Cenário icônico e destaque por Shutterstock
Salvador (BA) – Cultura vibrante e identidade forte por Shutterstock
Los Angeles (EUA) – Glamour e entretenimento por Shutterstock
Foz do Iguaçu (PR) – Grandeza natural por Shutterstock
São Luís (MA) – História e personalidade por Shutterstock
Palmas (TO) – Sol, espaço e visibilidade por Shutterstock
Dubai (Emirados Árabes) – Luxo e grandiosidade por Shutterstock
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Mônaco – Exclusividade por Shutterstock

Escorpião: O momento pede atitude e confiança. O cenário ao seu redor pode estar cheio de oportunidades, mas a diferença entre sonhar e conquistar estará na sua disposição de agir. Ao longo da semana, você pode perceber com mais clareza quais caminhos realmente fazem sentido para sua vida. Em vez de se perder em dúvidas ou análises excessivas, o mais importante será assumir decisões com coragem e determinação. Esse movimento pode desencadear mudanças muito positivas.

Dica cósmica: Quando a oportunidade aparecer, aja sem hesitar.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
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Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Tags:

Signo Câncer Leão Escorpião Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Sorte

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