Entre viradas silenciosas e novos começos, a semana (de 16 a 22 de março) empurra os 12 signos para decisões mais corajosas

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de março de 2026 às 03:00
A semana começa com uma energia mais reflexiva, convidando os signos a olhar para o passado com honestidade antes de seguir em frente. Velhos sentimentos, ideias e planos que estavam em pausa podem voltar à tona, pedindo revisão e maturidade. Ao longo dos dias, o clima muda gradualmente: a coragem aumenta, a iniciativa volta a aparecer e a sensação de movimento começa a substituir a estagnação.
O grande ponto de virada acontece no dia 20, quando Mercúrio retrógrado chega ao fim. Conversas ganham mais clareza, decisões ficam mais fáceis e projetos que estavam travados começam a destravar. Ao mesmo tempo, a entrada do Sol em Áries inaugura um ciclo mais direto, impulsivo e cheio de iniciativa.
No final da semana, muitos signos sentirão uma vontade maior de cuidar de si, fortalecer relações importantes e retomar planos que ficaram em espera nas últimas semanas. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
A semana começa pedindo mais introspecção e silêncio para entender o que você realmente quer iniciar neste novo ciclo. A partir do dia 20, sua energia cresce e você volta a sentir vontade de agir, planejar e assumir o controle de projetos importantes.
Dica cósmica: nem toda pausa significa atraso.
Touro
Os próximos dias fortalecem sua vida social e mostram quem realmente está ao seu lado. Conversas sinceras e novos planos com amigos ou parceiros podem trazer uma sensação renovada de pertencimento.
Dica cósmica: cultivar bons vínculos muda tudo.
Gêmeos
A semana ativa sua ambição e sua vontade de conquistar reconhecimento. Ideias profissionais podem surgir com força, especialmente depois do dia 20, quando a comunicação volta a fluir com mais clareza.
Dica cósmica: confie no valor das suas ideias.
O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase
Câncer
Reflexões importantes sobre seu futuro podem surgir no início da semana. Aos poucos, você se sentirá mais confiante para assumir responsabilidades ou buscar novos caminhos profissionais.
Dica cósmica: acreditar no próprio potencial abre portas.
Leão
Os próximos dias trazem coragem para deixar o passado para trás. Algo que parecia difícil de encarar pode finalmente ganhar um novo significado, abrindo espaço para crescimento pessoal.
Dica cósmica: desapegar também é evoluir.
Virgem
Relações ganham destaque nesta semana. Você pode perceber com mais clareza quais vínculos fazem sentido continuar cultivando e quais já não acompanham mais seu momento atual.
Dica cósmica: qualidade importa mais que quantidade.
O ponto fraco que cada signo tenta esconder
Libra
A semana pede equilíbrio entre responsabilidades e cuidado pessoal. Se o ritmo estiver intenso, será importante respeitar seus limites para não acumular desgaste emocional.
Dica cósmica: cuidar de si também é prioridade.
Escorpião
Projetos criativos e talentos pessoais podem ganhar destaque agora. Depois de um período de dúvidas ou atrasos, a sensação de retomada começa a aparecer.
Dica cósmica: confie no seu processo.
Sagitário
Questões ligadas à família, ao lar ou à vida emocional podem pedir mais atenção. Conversas sinceras podem trazer entendimento e ajudar a fortalecer vínculos importantes.
Dica cósmica: raízes fortes sustentam grandes sonhos.
O erro que cada signo mais comete nas relações
Capricórnio
Ideias e inspirações podem surgir com força nesta semana. Este é um bom momento para anotar planos, estruturar projetos e começar a organizar aquilo que você quer construir nos próximos meses.
Dica cósmica: grandes projetos começam com pequenos passos.
Aquário
A semana convida você a olhar com mais atenção para suas prioridades financeiras e pessoais. Ajustes simples podem gerar resultados mais sólidos no futuro.
Dica cósmica: constância cria estabilidade.
Peixes
Você começa a semana mais sensível e reflexivo, mas aos poucos ganha clareza sobre o que realmente deseja seguir construindo. O fim de Mercúrio retrógrado ajuda a destravar decisões importantes.
Dica cósmica: confiar em si mesmo muda o rumo da história.