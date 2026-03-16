ASTROLOGIA

Entre viradas silenciosas e novos começos, a semana (de 16 a 22 de março) empurra os 12 signos para decisões mais corajosas

Com a entrada do Sol em Áries e o fim de Mercúrio retrógrado no dia 20, a semana marca um ponto de virada para planos, relações e escolhas importantes

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A semana começa com uma energia mais reflexiva, convidando os signos a olhar para o passado com honestidade antes de seguir em frente. Velhos sentimentos, ideias e planos que estavam em pausa podem voltar à tona, pedindo revisão e maturidade. Ao longo dos dias, o clima muda gradualmente: a coragem aumenta, a iniciativa volta a aparecer e a sensação de movimento começa a substituir a estagnação.

O grande ponto de virada acontece no dia 20, quando Mercúrio retrógrado chega ao fim. Conversas ganham mais clareza, decisões ficam mais fáceis e projetos que estavam travados começam a destravar. Ao mesmo tempo, a entrada do Sol em Áries inaugura um ciclo mais direto, impulsivo e cheio de iniciativa.

No final da semana, muitos signos sentirão uma vontade maior de cuidar de si, fortalecer relações importantes e retomar planos que ficaram em espera nas últimas semanas. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

A semana começa pedindo mais introspecção e silêncio para entender o que você realmente quer iniciar neste novo ciclo. A partir do dia 20, sua energia cresce e você volta a sentir vontade de agir, planejar e assumir o controle de projetos importantes.

Dica cósmica: nem toda pausa significa atraso.

Touro

Os próximos dias fortalecem sua vida social e mostram quem realmente está ao seu lado. Conversas sinceras e novos planos com amigos ou parceiros podem trazer uma sensação renovada de pertencimento.

Dica cósmica: cultivar bons vínculos muda tudo.

Gêmeos

A semana ativa sua ambição e sua vontade de conquistar reconhecimento. Ideias profissionais podem surgir com força, especialmente depois do dia 20, quando a comunicação volta a fluir com mais clareza.

Dica cósmica: confie no valor das suas ideias.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer

Reflexões importantes sobre seu futuro podem surgir no início da semana. Aos poucos, você se sentirá mais confiante para assumir responsabilidades ou buscar novos caminhos profissionais.

Dica cósmica: acreditar no próprio potencial abre portas.

Leão

Os próximos dias trazem coragem para deixar o passado para trás. Algo que parecia difícil de encarar pode finalmente ganhar um novo significado, abrindo espaço para crescimento pessoal.

Dica cósmica: desapegar também é evoluir.

Virgem

Relações ganham destaque nesta semana. Você pode perceber com mais clareza quais vínculos fazem sentido continuar cultivando e quais já não acompanham mais seu momento atual.

Dica cósmica: qualidade importa mais que quantidade.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder 1 de 12

Libra

A semana pede equilíbrio entre responsabilidades e cuidado pessoal. Se o ritmo estiver intenso, será importante respeitar seus limites para não acumular desgaste emocional.

Dica cósmica: cuidar de si também é prioridade.

Escorpião

Projetos criativos e talentos pessoais podem ganhar destaque agora. Depois de um período de dúvidas ou atrasos, a sensação de retomada começa a aparecer.

Dica cósmica: confie no seu processo.

Sagitário

Questões ligadas à família, ao lar ou à vida emocional podem pedir mais atenção. Conversas sinceras podem trazer entendimento e ajudar a fortalecer vínculos importantes.

Dica cósmica: raízes fortes sustentam grandes sonhos.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Capricórnio

Ideias e inspirações podem surgir com força nesta semana. Este é um bom momento para anotar planos, estruturar projetos e começar a organizar aquilo que você quer construir nos próximos meses.

Dica cósmica: grandes projetos começam com pequenos passos.

Aquário

A semana convida você a olhar com mais atenção para suas prioridades financeiras e pessoais. Ajustes simples podem gerar resultados mais sólidos no futuro.

Dica cósmica: constância cria estabilidade.

Peixes

Você começa a semana mais sensível e reflexivo, mas aos poucos ganha clareza sobre o que realmente deseja seguir construindo. O fim de Mercúrio retrógrado ajuda a destravar decisões importantes.