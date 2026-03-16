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Entre viradas silenciosas e novos começos, a semana (de 16 a 22 de março) empurra os 12 signos para decisões mais corajosas

Com a entrada do Sol em Áries e o fim de Mercúrio retrógrado no dia 20, a semana marca um ponto de virada para planos, relações e escolhas importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de março de 2026 às 03:00

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A semana começa com uma energia mais reflexiva, convidando os signos a olhar para o passado com honestidade antes de seguir em frente. Velhos sentimentos, ideias e planos que estavam em pausa podem voltar à tona, pedindo revisão e maturidade. Ao longo dos dias, o clima muda gradualmente: a coragem aumenta, a iniciativa volta a aparecer e a sensação de movimento começa a substituir a estagnação.

O grande ponto de virada acontece no dia 20, quando Mercúrio retrógrado chega ao fim. Conversas ganham mais clareza, decisões ficam mais fáceis e projetos que estavam travados começam a destravar. Ao mesmo tempo, a entrada do Sol em Áries inaugura um ciclo mais direto, impulsivo e cheio de iniciativa.

No final da semana, muitos signos sentirão uma vontade maior de cuidar de si, fortalecer relações importantes e retomar planos que ficaram em espera nas últimas semanas. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Áries

A semana começa pedindo mais introspecção e silêncio para entender o que você realmente quer iniciar neste novo ciclo. A partir do dia 20, sua energia cresce e você volta a sentir vontade de agir, planejar e assumir o controle de projetos importantes.

Dica cósmica: nem toda pausa significa atraso.

Touro

Os próximos dias fortalecem sua vida social e mostram quem realmente está ao seu lado. Conversas sinceras e novos planos com amigos ou parceiros podem trazer uma sensação renovada de pertencimento.

Dica cósmica: cultivar bons vínculos muda tudo.

Gêmeos

A semana ativa sua ambição e sua vontade de conquistar reconhecimento. Ideias profissionais podem surgir com força, especialmente depois do dia 20, quando a comunicação volta a fluir com mais clareza.

Dica cósmica: confie no valor das suas ideias.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer

Reflexões importantes sobre seu futuro podem surgir no início da semana. Aos poucos, você se sentirá mais confiante para assumir responsabilidades ou buscar novos caminhos profissionais.

Dica cósmica: acreditar no próprio potencial abre portas.

Leão

Os próximos dias trazem coragem para deixar o passado para trás. Algo que parecia difícil de encarar pode finalmente ganhar um novo significado, abrindo espaço para crescimento pessoal.

Dica cósmica: desapegar também é evoluir.

Virgem

Relações ganham destaque nesta semana. Você pode perceber com mais clareza quais vínculos fazem sentido continuar cultivando e quais já não acompanham mais seu momento atual.

Dica cósmica: qualidade importa mais que quantidade.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
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Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

Libra

A semana pede equilíbrio entre responsabilidades e cuidado pessoal. Se o ritmo estiver intenso, será importante respeitar seus limites para não acumular desgaste emocional.

Dica cósmica: cuidar de si também é prioridade.

Escorpião

Projetos criativos e talentos pessoais podem ganhar destaque agora. Depois de um período de dúvidas ou atrasos, a sensação de retomada começa a aparecer.

Dica cósmica: confie no seu processo.

Sagitário

Questões ligadas à família, ao lar ou à vida emocional podem pedir mais atenção. Conversas sinceras podem trazer entendimento e ajudar a fortalecer vínculos importantes.

Dica cósmica: raízes fortes sustentam grandes sonhos.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio

Ideias e inspirações podem surgir com força nesta semana. Este é um bom momento para anotar planos, estruturar projetos e começar a organizar aquilo que você quer construir nos próximos meses.

Dica cósmica: grandes projetos começam com pequenos passos.

Aquário

A semana convida você a olhar com mais atenção para suas prioridades financeiras e pessoais. Ajustes simples podem gerar resultados mais sólidos no futuro.

Dica cósmica: constância cria estabilidade.

Peixes

Você começa a semana mais sensível e reflexivo, mas aos poucos ganha clareza sobre o que realmente deseja seguir construindo. O fim de Mercúrio retrógrado ajuda a destravar decisões importantes.

Dica cósmica: confiar em si mesmo muda o rumo da história.

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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