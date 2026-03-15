ASTROLOGIA

Semana de virada no amor: 5 signos veem os relacionamentos melhorarem muito entre os dias 16 e 22 de março

A semana traz conversas reveladoras, decisões importantes e oportunidades de recomeço no amor

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 13:00

Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

A semana de 16 a 22 de março marca um momento importante para os relacionamentos. É um período em que sentimentos ficam mais claros, conversas necessárias finalmente acontecem e algumas histórias ganham um novo rumo. Nem tudo surge de forma imediata, mas pequenos sinais ajudam a indicar para onde cada conexão está caminhando. Para cinco signos, essa fase abre espaço para recomeços, decisões maduras e relações que começam a se fortalecer de maneira significativa. Veja a previsão do site "Your Tango".

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Câncer: Uma revelação inesperada pode trazer clareza sobre sua vida amorosa. Ao compreender melhor seus próprios sentimentos, você começa a perceber o que realmente deseja em um relacionamento e o que espera de quem está ao seu lado. Esse momento pode representar o início de uma nova fase na relação atual, baseada em mais sinceridade e entendimento. Se estiver solteiro, também pode surgir uma compreensão importante sobre experiências do passado, permitindo que você finalmente deixe antigas mágoas para trás e abra espaço para um novo começo.

Dica cósmica: Às vezes, encerrar um capítulo é exatamente o que permite um novo amor começar.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Libra: A semana pede calma antes de qualquer decisão importante no amor. Há um forte desejo de avançar, resolver questões e definir o futuro da relação, mas agir com pressa pode gerar confusão. O momento ideal é observar, refletir e entender se as escolhas que você pretende fazer realmente fortalecem a relação. Para quem está solteiro, novas pessoas podem surgir com facilidade. Ainda assim, é importante conhecer alguém com calma e evitar idealizações rápidas.

Dica cósmica: O tempo pode revelar muito mais sobre um sentimento do que a pressa.

Famosos do signo de Libra 1 de 16

Escorpião: Chega o momento de amar sem carregar o peso das feridas antigas. Depois de um período intenso de reflexão e cura, você começa a perceber que é possível olhar para o futuro com mais leveza. Conversas importantes podem acontecer e ajudar a definir o rumo da relação. O desafio agora é não voltar constantemente aos problemas do passado. Ao escolher seguir em frente, você cria espaço para que o amor evolua de forma mais saudável. Se estiver solteiro, surge a chance de conhecer alguém com grande potencial para algo sério.

Dica cósmica: O amor floresce quando você decide parar de alimentar as dores antigas.

Famosos do signo de Escorpião 1 de 16

Sagitário: O romantismo ganha força e pode trazer momentos muito especiais. Surge uma sensação de conexão mais profunda com quem está ao seu lado, como se ambos estivessem mais alinhados sobre o que desejam construir juntos. Conversas sobre planos, sonhos e futuro tendem a fortalecer o vínculo. Para quem está solteiro, esse período também pode trazer coragem para expressar sentimentos ou iniciar algo novo. Ao se permitir mostrar seu lado mais sincero, você abre espaço para um amor mais verdadeiro.

Dica cósmica: Quando você demonstra seus sentimentos com honestidade, cria espaço para algo real crescer.