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Semana de virada no amor: 5 signos veem os relacionamentos melhorarem muito entre os dias 16 e 22 de março

A semana traz conversas reveladoras, decisões importantes e oportunidades de recomeço no amor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de março de 2026 às 13:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem criada com IA

A semana de 16 a 22 de março marca um momento importante para os relacionamentos. É um período em que sentimentos ficam mais claros, conversas necessárias finalmente acontecem e algumas histórias ganham um novo rumo. Nem tudo surge de forma imediata, mas pequenos sinais ajudam a indicar para onde cada conexão está caminhando. Para cinco signos, essa fase abre espaço para recomeços, decisões maduras e relações que começam a se fortalecer de maneira significativa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

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Uma virada poderosa acontece antes do fim de março e transforma a vida de 4 signos

Câncer: Uma revelação inesperada pode trazer clareza sobre sua vida amorosa. Ao compreender melhor seus próprios sentimentos, você começa a perceber o que realmente deseja em um relacionamento e o que espera de quem está ao seu lado. Esse momento pode representar o início de uma nova fase na relação atual, baseada em mais sinceridade e entendimento. Se estiver solteiro, também pode surgir uma compreensão importante sobre experiências do passado, permitindo que você finalmente deixe antigas mágoas para trás e abra espaço para um novo começo.

Dica cósmica: Às vezes, encerrar um capítulo é exatamente o que permite um novo amor começar.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
1 de 16
Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais

Libra: A semana pede calma antes de qualquer decisão importante no amor. Há um forte desejo de avançar, resolver questões e definir o futuro da relação, mas agir com pressa pode gerar confusão. O momento ideal é observar, refletir e entender se as escolhas que você pretende fazer realmente fortalecem a relação. Para quem está solteiro, novas pessoas podem surgir com facilidade. Ainda assim, é importante conhecer alguém com calma e evitar idealizações rápidas.

Dica cósmica: O tempo pode revelar muito mais sobre um sentimento do que a pressa.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Escorpião: Chega o momento de amar sem carregar o peso das feridas antigas. Depois de um período intenso de reflexão e cura, você começa a perceber que é possível olhar para o futuro com mais leveza. Conversas importantes podem acontecer e ajudar a definir o rumo da relação. O desafio agora é não voltar constantemente aos problemas do passado. Ao escolher seguir em frente, você cria espaço para que o amor evolua de forma mais saudável. Se estiver solteiro, surge a chance de conhecer alguém com grande potencial para algo sério.

Dica cósmica: O amor floresce quando você decide parar de alimentar as dores antigas.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
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Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Sagitário: O romantismo ganha força e pode trazer momentos muito especiais. Surge uma sensação de conexão mais profunda com quem está ao seu lado, como se ambos estivessem mais alinhados sobre o que desejam construir juntos. Conversas sobre planos, sonhos e futuro tendem a fortalecer o vínculo. Para quem está solteiro, esse período também pode trazer coragem para expressar sentimentos ou iniciar algo novo. Ao se permitir mostrar seu lado mais sincero, você abre espaço para um amor mais verdadeiro.

Dica cósmica: Quando você demonstra seus sentimentos com honestidade, cria espaço para algo real crescer.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
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Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia

Tags:

Signo Câncer Amor Libra Escorpião Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

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