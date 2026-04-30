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Aos 41 anos, Paula Fernandes posa de biquíni e mostra corpão em praia paradisíaca na Itália

Cantora compartilha momentos de descanso após fase intensa da carreira e repercute nas redes

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2026 às 14:04

Paula Fernandes em praia da Itália Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Paula Fernandes chamou atenção nas redes sociais ao publicar fotos de sua viagem à Sardenha, onde aproveita dias de descanso. Aos 41 anos, a artista apareceu usando biquíni em meio a paisagens paradisíacas e recebeu uma série de elogios.

Paula Fernandes em praia paradisíaca da Itália 1 de 10

Nos registros, Paula surge com um modelo preto de estilo clássico, enquanto aproveita o cenário litorâneo italiano. As imagens foram compartilhadas após um período de dedicação intensa ao projeto “Paula Fernandes 30 & Poucos Anos”.

Na legenda da publicação, a cantora comentou o momento. “Depois de meses me dedicando ao projeto da minha vida, descanso merecido no meu lugar dos sonhos!”, escreveu.

A repercussão foi imediata. Seguidores e nomes conhecidos deixaram mensagens destacando a aparência da artista. Entre eles, Wanessa Camargo elogiou a cantora, enquanto outros comentários chamavam Paula de “deusa”, “belíssima” e “maravilhosa”.