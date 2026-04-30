Filho do cantor Sorocaba cai na piscina e família se desespera; mãe faz alerta

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 30 de abril de 2026 às 13:24
Um momento de susto marcou a rotina da influenciadora Biah Rodrigues nesta quarta-feira (29), após o filho caçula, Zion, de 1 ano, cair na piscina de casa. O menino é fruto do relacionamento com o cantor Sorocaba, da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba.
Segundo relato publicado nas redes sociais, o acidente aconteceu de forma rápida, enquanto a família estava reunida na cozinha para o café da manhã. De acordo com Biah, o filho pegou um carrinho e seguiu sozinho até a área externa, onde acabou caindo na piscina.
Biah Rodrigues, Sorocaba e filhos
A influenciadora contou que ninguém percebeu o momento exato da queda. Zion foi encontrado em pé na parte rasa pelo tio, que o retirou imediatamente da água. Apesar do susto, a criança não se feriu.
Ainda abalada, Biah afirmou que não consegue explicar como o filho conseguiu se manter de pé após a queda e descreveu o episódio como um livramento. Ela também destacou que a piscina faz parte da rotina da família e que os filhos têm contato com atividades aquáticas desde cedo.
Após o ocorrido, a influenciadora aproveitou para fazer um alerta a outros pais sobre atenção constante, mesmo em situações consideradas seguras dentro de casa. Em seu relato, ela também reforçou a importância da fé e disse que pretende retomar o hábito de orar individualmente pelos filhos.
Biah Rodrigues e Sorocaba são pais de quatro crianças, com idades entre 1 e 5 anos. O caso repercutiu nas redes sociais e gerou mensagens de apoio, além de alertas sobre cuidados com crianças em ambientes com piscina.