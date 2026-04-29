Ansiedade? Saiba como a Lua em Libra ajuda 4 signos a recuperarem o fôlego nesta quarta (29 de abril)

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de abril de 2026 às 21:21
A semana tem sido intensa, mas a quarta-feira traz um convite irrecusável para desacelerar e buscar o ponto de equilíbrio. Sob a Lua em Libra, o universo envia um sopro de clareza para quem estava se sentindo sufocado por prazos ou conflitos interpessoais. Signos como Áries, Escorpião e Sagitário precisam de atenção redobrada, enquanto os demais encontram um caminho mais suave para resolver questões que antes pareciam insolúveis.
O café ideal para cada signo
Para os arianos, o alívio vem através do silêncio estratégico. Evitar discussões desnecessárias hoje é a maior prova de sorte que você pode ter. Ao segurar a impetuosidade, você evita ruídos que poderiam custar parcerias valiosas. Escorpião também recebe o recado de que a diplomacia é o melhor remédio contra o desgaste emocional. Ao abrir mão do controle e do ciúme, você sentirá um peso saindo dos ombros, permitindo que a energia flua de forma muito mais saudável.
Sagitário, que costuma ser agitado por natureza, encontrará as respostas que busca se souber manter a calma diante de pequenas irritações. O universo está te mostrando que nem toda provocação merece uma reação. Ao escolher suas batalhas, você preserva sua vitalidade para o que realmente importa. A fase crescente é excelente para fortalecer intenções de bem-estar; que tal um ritual simples para limpar a energia e atrair prosperidade?
O alívio de hoje não é apenas físico, é mental. Com a Lua em Libra, a paz de espírito vem quando aceitamos que nem tudo precisa ser resolvido no grito. O equilíbrio é uma escolha diária e hoje o céu facilita esse processo. Acenda uma vela, escreva seus desejos e confie: as respostas que você precisa já estão a caminho, e o alívio que você sente agora é apenas o começo de uma fase muito mais leve e equilibrada.