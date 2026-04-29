ADEUS, BOLETOS!

Quanto Ana Paula Renault ganha por mês com o prêmio do BBB 26; confira

Especialista revela como a campeã do reality pode faturar sem tocar no prêmio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:41

Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26 Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

A grande final do BBB 26 não foi histórica apenas pela audiência, mas também pelo bolso. Com um prêmio recorde de R$ 5,7 milhões, a campeã Ana Paula Renault agora enfrenta um desafio que muitos gostariam de ter: como gerir essa fortuna. Mas cuidado, porque ganhar muito dinheiro rápido é o primeiro passo para gastar muito dinheiro rápido se não houver um plano.

Ana Paula Renault 1 de 12

De acordo com Paulo Cunha, CEO da iHUB Investimentos, o erro fatal de quem fica rico da noite para o dia é elevar o padrão de vida para um nível insustentável. "A falta de estratégia faz com que a pessoa invista mal e gaste sem noção, perdendo o patrimônio em pouco tempo", alerta o especialista.

Para quem quer viver apenas dos rendimentos, dependendo de quão conservadora ou ousada for a estratégia, o prêmio de R$ 5,7 milhões pode se transformar em uma 'mesada' luxuosa:

Perfil Conservador: Focando em títulos públicos (segurança total), o rendimento líquido seria de cerca de R$ 55 mil por mês.

Ainda tem dinheiro? Veja o que fazer na véspera do feriado do Dia do Trabalhador (1º) 1 de 8

Perfil Moderado: Equilibrando renda fixa e algumas ações, a renda sobe para aproximadamente R$ 71 mil mensais.

Perfil Arrojado: Com mais risco e exposição ao mercado, o retorno pode chegar a R$ 82 mil por mês.

Para quem busca o equilíbrio entre fazer o dinheiro crescer e não correr o risco de perder tudo, a palavra é: diversificação. Um investidor moderado, por exemplo, costuma dividir o bolo, metade em renda fixa (pela segurança), uma parte em ações, fundos multimercados e, muito importante, uma parcela em dólar no exterior, para proteger o poder de compra contra a inflação brasileira.

O especialista deixa um aviso: desconfie de lucros exorbitantes em pouco tempo. É nesse cenário que surgem as pirâmides financeiras e golpes que prometem multiplicar o prêmio do reality. A orientação é clara, antes de comprar o primeiro carro de luxo ou a mansão dos sonhos, procure um profissional para traçar seus objetivos e entender como preservar esse valor.