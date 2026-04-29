Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quanto Ana Paula Renault ganha por mês com o prêmio do BBB 26; confira

Especialista revela como a campeã do reality pode faturar sem tocar no prêmio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2026 às 16:41

Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26
Ana Paula Renault é a campeã do BBB 26 Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

A grande final do BBB 26 não foi histórica apenas pela audiência, mas também pelo bolso. Com um prêmio recorde de R$ 5,7 milhões, a campeã Ana Paula Renault agora enfrenta um desafio que muitos gostariam de ter: como gerir essa fortuna. Mas cuidado, porque ganhar muito dinheiro rápido é o primeiro passo para gastar muito dinheiro rápido se não houver um plano.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Sem filtro e sem medo, Ana Paula domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo por Reprodução/Instagram
1 de 12
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram

De acordo com Paulo Cunha, CEO da iHUB Investimentos, o erro fatal de quem fica rico da noite para o dia é elevar o padrão de vida para um nível insustentável. "A falta de estratégia faz com que a pessoa invista mal e gaste sem noção, perdendo o patrimônio em pouco tempo", alerta o especialista.

Para quem quer viver apenas dos rendimentos, dependendo de quão conservadora ou ousada for a estratégia, o prêmio de R$ 5,7 milhões pode se transformar em uma 'mesada' luxuosa:

Perfil Conservador: Focando em títulos públicos (segurança total), o rendimento líquido seria de cerca de R$ 55 mil por mês.

Ainda tem dinheiro? Veja o que fazer na véspera do feriado do Dia do Trabalhador (1º)

Arthur Soll por Divulgação
 Rapper BNegão desembarca na capital baiana com o espetáculo BNegão canta Caymmi por Divulgação
A banda Ú Tal do Xote (UTX) se apresenta na quinta edição do Forró da Green, realizado na The Green House por Divulgação
Becca por Divulgação
Paredão de Paulilo por Divulgação
Kaysha por Divulgação
Forró do Esmera Trio por Divulgação
Paredão de Paulilo por Divulgação
1 de 8
Arthur Soll por Divulgação

Perfil Moderado: Equilibrando renda fixa e algumas ações, a renda sobe para aproximadamente R$ 71 mil mensais.

Perfil Arrojado: Com mais risco e exposição ao mercado, o retorno pode chegar a R$ 82 mil por mês.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ainda tem dinheiro? Veja o que fazer na véspera do feriado

Maré de sorte para 3 signos: fase positiva pode trazer dinheiro, oportunidade e virada inesperada

Dinheiro esquecido no BC: R$ 10,5 bilhões estão disponíveis; veja como consultar e sacar

Proposta prevê que dinheiro do FGTS seja usado para pagar dívidas; entenda

Vai declarar como PJ? Veja como organizar seus rendimentos para não pagar imposto em dobro

Para quem busca o equilíbrio entre fazer o dinheiro crescer e não correr o risco de perder tudo, a palavra é: diversificação. Um investidor moderado, por exemplo, costuma dividir o bolo, metade em renda fixa (pela segurança), uma parte em ações, fundos multimercados e, muito importante, uma parcela em dólar no exterior, para proteger o poder de compra contra a inflação brasileira.

O especialista deixa um aviso: desconfie de lucros exorbitantes em pouco tempo. É nesse cenário que surgem as pirâmides financeiras e golpes que prometem multiplicar o prêmio do reality. A orientação é clara, antes de comprar o primeiro carro de luxo ou a mansão dos sonhos, procure um profissional para traçar seus objetivos e entender como preservar esse valor.

Aviso Legal: Esta matéria possui caráter informativo e não constitui recomendação direta de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de retorno futuro. Consulte sempre um consultor financeiro certificado.

Leia mais

Imagem - Morre Roger Sweet, criador do He-Man, aos 91 anos

Morre Roger Sweet, criador do He-Man, aos 91 anos

Imagem - Pare de usar amaciante em excesso! 6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas

Pare de usar amaciante em excesso! 6 dicas para deixar a roupa perfumada por semanas

Imagem - 'Nada voltou a ser o mesmo': Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe 7 anos após morte

'Nada voltou a ser o mesmo': Filha de Caroline Bittencourt faz homenagem à mãe 7 anos após morte

Tags:

Bbb Dinheiro ana Paula Renault Finanças Reality Show Reality Prêmio bbb 26 Ex-bbb big Brother Brasil Rendimentos big Brother

Mais recentes

Imagem - Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)

Dinheiro no bolso: Saiba quais signos terão sorte nos negócios até o final da semana (29 de abril a 2 de maio)
Imagem - Influenciador Lucas Rangel tem cartão de crédito clonado e prejuízo de R$ 15 mil

Influenciador Lucas Rangel tem cartão de crédito clonado e prejuízo de R$ 15 mil
Imagem - Shakira desembarca no Rio de Janeiro para show do ‘Todo Mundo no Rio’

Shakira desembarca no Rio de Janeiro para show do ‘Todo Mundo no Rio’