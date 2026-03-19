Vai declarar como PJ? Veja como organizar seus rendimentos para não pagar imposto em dobro

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Amanda Cristina de Souza
Publicado em 19 de março de 2026 às 12:06
Se você tem empresa ou atua como pessoa jurídica (PJ), vale um alerta direto. Misturar contas da empresa com gastos pessoais pode gerar problemas na hora de declarar o Imposto de Renda.
No Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025), especialistas alertam que misturar pessoa jurídica (PJ) e pessoa física (PF) é um dos erros mais comuns e pode levar à malha fina. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, a confusão patrimonial está entre as principais causas de inconsistências na declaração.
Na prática, o problema costuma surgir quando o contribuinte trata bens da empresa como se fossem pessoais, ou vice-versa.
De acordo com o contador Carlos Alberto, da Countax Contabilidade, apenas os bens da pessoa física devem ser informados na ficha “Bens e Direitos” da declaração. Já os ativos da empresa precisam constar nas obrigações fiscais da pessoa jurídica, como ECF e DCTF.
Esse cuidado é ainda mais importante para sócios. Conforme orientações citadas pelo G1, a participação societária deve ser declarada com base no valor contábil das quotas ou ações, e não no valor de mercado ou nos bens que a empresa possui.
Caso o contribuinte identifique inconsistências ou omissões, há possibilidade de regularização.
Segundo a Receita Federal, é possível aderir ao Regime Especial de Regularização Patrimonial (Rearp), previsto na Lei nº 15.265/2025. O programa permite declarar bens não informados anteriormente, mediante pagamento de imposto e multa, com o objetivo de corrigir pendências e reduzir o risco de autuação.
Outro ponto sensível envolve a forma de declarar rendimentos da empresa.
O Ministério da Fazenda orienta que lucros distribuídos podem ser isentos, desde que tenham sido devidamente apurados e registrados na contabilidade da pessoa jurídica. Já os rendimentos tributáveis devem ser informados corretamente na declaração da pessoa física.
Quando há erro na classificação ou omissão desses valores, aumentam as chances de divergência, especialmente porque a Receita cruza automaticamente as informações com os dados declarados pela empresa.
Se você atua como PJ e também investe ou exerce atividade rural, a atenção precisa ser redobrada.
No caso da atividade rural, a obrigatoriedade de declarar como pessoa física ocorre quando a receita bruta anual ultrapassa R$177.920, conforme regras da Receita Federal. Mesmo com vínculo a pessoa jurídica, o contribuinte deve prestar informações como pessoa física, com base nos dados apurados.
Já para investidores em bolsa, a obrigatoriedade se aplica a quem realizou vendas acima de R$ 40 mil no ano ou obteve ganhos tributáveis, conforme critérios do Fisco.
Essas informações são cruzadas com dados de DARFs e informes financeiros, o que amplia a capacidade de identificação de inconsistências.
Se antes alguns erros passavam despercebidos, o cenário atual é diferente.
Com o avanço do cruzamento de dados e o uso de tecnologias mais sofisticadas, a Receita Federal consegue identificar inconsistências com maior rapidez, incluindo divergências entre declarações de pessoa física e jurídica.
Na prática, isso significa que organização e consistência deixaram de ser apenas boas práticas e passaram a ser essenciais.
Para quem atua como PJ, a regra é simples — mas fundamental: empresa é empresa, pessoa física é pessoa física.
Manter essa separação clara, tanto nos bens quanto nos rendimentos, tende a reduzir significativamente o risco de inconsistências, além de contribuir para uma declaração mais segura e em conformidade com as regras.
Com a fiscalização mais automatizada e o cruzamento de dados cada vez mais preciso, a tendência é que divergências sejam identificadas com mais facilidade, o que reforça a importância de prestar informações corretas desde o início.