ECONOMIA

Vai declarar como PJ? Veja como organizar seus rendimentos para não pagar imposto em dobro

Misturar gastos pessoais com o caixa da empresa é o principal gatilho para a malha fina este ano; Saiba as regras para distribuir lucros com isenção total e sem riscos fiscais

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 19 de março de 2026 às 12:06

FRONTEIRA FISCAL: A separação rigorosa entre as contas bancárias da pessoa jurídica e os gastos do sócio é o primeiro passo para garantir a isenção tributária sobre os lucros distribuídos. Crédito: Joédson Alves, Agência Brasil

Se você tem empresa ou atua como pessoa jurídica (PJ), vale um alerta direto. Misturar contas da empresa com gastos pessoais pode gerar problemas na hora de declarar o Imposto de Renda.



No Imposto de Renda 2026 (ano-base 2025), especialistas alertam que misturar pessoa jurídica (PJ) e pessoa física (PF) é um dos erros mais comuns e pode levar à malha fina. Segundo reportagem da Gazeta do Povo, a confusão patrimonial está entre as principais causas de inconsistências na declaração.



Por que o cartão da empresa na vida pessoal atrai o Leão

Na prática, o problema costuma surgir quando o contribuinte trata bens da empresa como se fossem pessoais, ou vice-versa.

De acordo com o contador Carlos Alberto, da Countax Contabilidade, apenas os bens da pessoa física devem ser informados na ficha “Bens e Direitos” da declaração. Já os ativos da empresa precisam constar nas obrigações fiscais da pessoa jurídica, como ECF e DCTF.

Esse cuidado é ainda mais importante para sócios. Conforme orientações citadas pelo G1, a participação societária deve ser declarada com base no valor contábil das quotas ou ações, e não no valor de mercado ou nos bens que a empresa possui.

Como corrigir falhas antes que a Receita Federal bata à porta

Caso o contribuinte identifique inconsistências ou omissões, há possibilidade de regularização.

Segundo a Receita Federal, é possível aderir ao Regime Especial de Regularização Patrimonial (Rearp), previsto na Lei nº 15.265/2025. O programa permite declarar bens não informados anteriormente, mediante pagamento de imposto e multa, com o objetivo de corrigir pendências e reduzir o risco de autuação.

Dividendos e pró-labore, a linha tênue entre a isenção e a tributação

Outro ponto sensível envolve a forma de declarar rendimentos da empresa.

O Ministério da Fazenda orienta que lucros distribuídos podem ser isentos, desde que tenham sido devidamente apurados e registrados na contabilidade da pessoa jurídica. Já os rendimentos tributáveis devem ser informados corretamente na declaração da pessoa física.

Quando há erro na classificação ou omissão desses valores, aumentam as chances de divergência, especialmente porque a Receita cruza automaticamente as informações com os dados declarados pela empresa.

Os riscos extras para o agronegócio e o investidor de Bolsa

Se você atua como PJ e também investe ou exerce atividade rural, a atenção precisa ser redobrada.

No caso da atividade rural, a obrigatoriedade de declarar como pessoa física ocorre quando a receita bruta anual ultrapassa R$177.920, conforme regras da Receita Federal. Mesmo com vínculo a pessoa jurídica, o contribuinte deve prestar informações como pessoa física, com base nos dados apurados.

Já para investidores em bolsa, a obrigatoriedade se aplica a quem realizou vendas acima de R$ 40 mil no ano ou obteve ganhos tributáveis, conforme critérios do Fisco.

Essas informações são cruzadas com dados de DARFs e informes financeiros, o que amplia a capacidade de identificação de inconsistências.

Como a inteligência artificial tornou a malha fina quase inevitável

Se antes alguns erros passavam despercebidos, o cenário atual é diferente.

Com o avanço do cruzamento de dados e o uso de tecnologias mais sofisticadas, a Receita Federal consegue identificar inconsistências com maior rapidez, incluindo divergências entre declarações de pessoa física e jurídica.

Na prática, isso significa que organização e consistência deixaram de ser apenas boas práticas e passaram a ser essenciais.

A separação entre PF e PJ como estratégia de defesa

Para quem atua como PJ, a regra é simples — mas fundamental: empresa é empresa, pessoa física é pessoa física.

Manter essa separação clara, tanto nos bens quanto nos rendimentos, tende a reduzir significativamente o risco de inconsistências, além de contribuir para uma declaração mais segura e em conformidade com as regras.