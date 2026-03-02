Acesse sua conta
Quando começa a declaração do Imposto de Renda de 2026? Veja prazos para declarar

Contribuinte que perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:11

Imposto de Renda 2025.
Imposto de Renda 2025. Crédito: Foto: Adobe Stock

A declaração do Imposto de Renda 2026 está prevista para começar a partir do dia 16 de março. A Receita Federal ainda vai confirmar datas finais e as regras que obrigam os contribuintes a declarar.

O fisco ainda atualizará as regras do Imposto de Renda. A expectativa é que, neste ano, o limite obrigatório suba para rendimentos tributáveis R$ 36.432, segundo consultores. O contribuinte obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda que perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, valor que pode alcançar até 20% do imposto devido no ano.

A declaração pode ser enviada por computador, celular ou tablet. No computador, é utilizado o PGD Programa Gerador da Declaração (PGD), que precisa ser baixado na máquina. A Receita Federal, no entanto, já prepara a descontinuidade do PGD, apesar de o programa ainda ser utilizado por oito em cada dez declarantes.

Veja a tabela com ganhos estimados com o novo imposto de renda após as mudanças

R$ 3,4 mil → R$ 354,89 ao ano por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
R$ 4 mil → R$ 1.491,89 ao ano por Divulgação/Polícia Federal
R$ 5 mil → R$ 4.067,57 ao ano por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
R$ 6 mil → R$ 2.336,75 ao ano por Shutterstock
R$ 7 mil → R$ 605,86 ao ano por José Cruz/Agência Brasil
R$ 7,35 mil → sem impacto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
1 de 6
R$ 3,4 mil → R$ 354,89 ao ano por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Quem optar por fazer a declaração pelo celular ou tablet deve utilizar o Meu Imposto de Renda, disponível no aplicativo da Receita. Para acessar, é necessário ter conta com senha no portal Gov.br. Também é possível preencher e enviar o documento pela internet, por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita), igualmente com login do Gov.br.

