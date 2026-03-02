ECONOMIA

Quando começa a declaração do Imposto de Renda de 2026? Veja prazos para declarar

Contribuinte que perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74

Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:11

Imposto de Renda 2025. Crédito: Foto: Adobe Stock

A declaração do Imposto de Renda 2026 está prevista para começar a partir do dia 16 de março. A Receita Federal ainda vai confirmar datas finais e as regras que obrigam os contribuintes a declarar.

O fisco ainda atualizará as regras do Imposto de Renda. A expectativa é que, neste ano, o limite obrigatório suba para rendimentos tributáveis R$ 36.432, segundo consultores. O contribuinte obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda que perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, valor que pode alcançar até 20% do imposto devido no ano.

A declaração pode ser enviada por computador, celular ou tablet. No computador, é utilizado o PGD Programa Gerador da Declaração (PGD), que precisa ser baixado na máquina. A Receita Federal, no entanto, já prepara a descontinuidade do PGD, apesar de o programa ainda ser utilizado por oito em cada dez declarantes.

