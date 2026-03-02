Quando começa a declaração do Imposto de Renda de 2026? Veja prazos para declarar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 2 de março de 2026 às 10:11
A declaração do Imposto de Renda 2026 está prevista para começar a partir do dia 16 de março. A Receita Federal ainda vai confirmar datas finais e as regras que obrigam os contribuintes a declarar.
O fisco ainda atualizará as regras do Imposto de Renda. A expectativa é que, neste ano, o limite obrigatório suba para rendimentos tributáveis R$ 36.432, segundo consultores. O contribuinte obrigado a entregar a declaração do Imposto de Renda que perder o prazo está sujeito ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74, valor que pode alcançar até 20% do imposto devido no ano.
A declaração pode ser enviada por computador, celular ou tablet. No computador, é utilizado o PGD Programa Gerador da Declaração (PGD), que precisa ser baixado na máquina. A Receita Federal, no entanto, já prepara a descontinuidade do PGD, apesar de o programa ainda ser utilizado por oito em cada dez declarantes.
Veja a tabela com ganhos estimados com o novo imposto de renda após as mudanças
Quem optar por fazer a declaração pelo celular ou tablet deve utilizar o Meu Imposto de Renda, disponível no aplicativo da Receita. Para acessar, é necessário ter conta com senha no portal Gov.br. Também é possível preencher e enviar o documento pela internet, por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita), igualmente com login do Gov.br.