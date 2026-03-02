Acesse sua conta
Homem é preso por matar ex-esposa em motel durante briga por divisão de bens

Suspeito e vítima tiveram relacionamento de 12 anos e dois filhos

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:51

Um homem identificado como Davi Rodrigues Barbosa, 34 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar a ex-companheira Stepahnie da Silva, de 26 anos, por asfixia dentro de um motel no bairro Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, na manhã de domingo (1º). O crime aconteceu após uma discussão envolvendo a divisão de bens do casal, segundo informações da TV Globo.

Os dois mantiveram um relacionamento por cerca de 12 anos e tiveram dois filhos juntos. Stephanie já havia conseguido uma medida protetiva contra o ex-companheiro em 2024. A decisão, no entanto, foi revogada no ano seguinte. Davi também é investigado em um inquérito por lesão corporal relacionado a violência doméstica.

Em depoimento à polícia, o suspeito contou que o casal estava separado há aproximadamente dois anos e vivia em residências diferentes, embora continuasse se encontrando com frequência. Segundo ele, os encontros eram marcados por discussões recorrentes relacionadas à divisão de um carro e de um imóvel, além da cobrança de pensão alimentícia no valor de R$ 1 mil.

Durante o interrogatório, Davi afirmou que não se arrepende do crime. Uma funcionária da limpeza do motel relatou à polícia que o casal chegou ao estabelecimento por volta das 5h24. Enquanto realizava o trabalho, ela ouviu um barulho que parecia ser uma discussão por volta das 9h20. Cerca de uma hora depois, o homem tentou sair do local sozinho.

A funcionária estranhou a situação e decidiu impedir a saída dele. Em seguida, foi até o quarto onde o casal estava hospedado e encontrou Stephanie caída no chão, com espuma na boca. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima apresentava marcas no pescoço compatíveis com estrangulamento. A funcionária acionou a Polícia Militar e fechou a garagem do motel para evitar que o suspeito fugisse.

Quando os policiais chegaram ao local, Davi confessou o crime na recepção do estabelecimento. Stephanie chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi preso em flagrante e deve responder por feminicídio e violência doméstica.

