Novo alerta! Inmet expande aviso de perigo extremo para chuvas na Bahia

Órgão reforçou risco elevado de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:51

Dia de chuva em Salvador
Salvador amanheceu sob chuvs Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia ampliou na manhã desta segunda-feira (2) as áreas sob alerta de perigo extremo para acumulado de chuvas. O aviso indica precipitação superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas.

Na Bahia, as áreas afetadas são: Sul Baiano, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Nordeste Baiano, Centro Norte Baiano, Metropolitana de Salvador e Extremo Oeste Baiano.

Alguns dos municípios baianos sob alerta são Abaíra, Abaré, Acajutiba, Adustina, Água Fria, Aiquara, Alagoinhas, Amargosa, Anagé, Andaraí, Araci, Barreiras, Brumado, Caetité, Candeal, Cansanção, Casa Nova, Cruz das Almas, Curaçá, Feira de Santana, Guanambi, Irecê, Itaberaba, Itapetinga, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Luís Eduardo Magalhães, Paulo Afonso, Serrinha, Senhor do Bonfim, Valente, Vitória da Conquista e Xique-Xique, conforme a lista oficial divulgada. 

Salvador amanheceu sob chuva nesta segunda (2), no entanto, não está em alerta vermelho. 

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas
Desconecte aparelhos eletrônicos
Evite ruas alagadas
Não use celular conectado na tomada
Busque um local seguro se estiver na rua
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas

Também serão afetados municípios de outros estados, incluindo regiões do Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Pará.

Entre as áreas fora da Bahia que aparecem no alerta estão Sul Cearense, Sertões Cearenses, Jaguaribe, Centro-Sul Cearense, Norte Cearense e Noroeste Cearense, no Ceará; Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Agreste Pernambucano e Mata Pernambucana, em Pernambuco; Centro-Norte Piauiense, Sudeste Piauiense, Sudoeste Piauiense e Norte Piauiense, no Piauí; Leste Maranhense, Sul Maranhense e Norte Maranhense, no Maranhão; Leste Sergipano e Sertão Sergipano, em Sergipe; Agreste Alagoano, Sertão Alagoano e Leste Alagoano, em Alagoas; Borborema e Sertão Paraibano, na Paraíba; Oeste Potiguar e Central Potiguar, no Rio Grande do Norte; Norte de Minas e Jequitinhonha, em Minas Gerais; Norte Goiano, Leste Goiano e Noroeste Goiano, em Goiás; Nordeste Mato-grossense, no Mato Grosso; e Sudeste Paraense, no Pará; além das regiões Ocidental e Oriental do Tocantins.

O Inmet orienta que a população desligue aparelhos elétricos, observe alterações em encostas, permaneça em local abrigado e, em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

