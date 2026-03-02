CRIME

Ex-ficante ataca jovem a tiros em Feira de Santana; vítima está internada

Mulher, de 19 anos, foi baleada no braço e no peito

Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:31

Ex-ficante ataca jovem a tiros por causa de ciúmes em Feira de Santana Crédito: Reprodução

Uma jovem de 19 anos foi ferida a tiros pelo ex-ficante na última quinta-feira (26), no bairro Jardim Cruzeiro, em Feira de Santana, a cerca de 130 quilômetros de Salvador. O crime teria sido motivado por ciúmes.

A vítima foi atingida por dois disparos, um no peito e outro no braço, e está internada no Hospital Geral Clériston Andrade.

Segundo a TV Subaé, afiliada da Rede Bahia no município, o suspeito chegou ao local acompanhado da atual namorada. As duas mulheres já teriam discutido anteriormente.

Em nota, a Polícia Militar informou que realizou rondas e buscas na região para localizar o suspeito, mas até o momento ninguém foi preso.