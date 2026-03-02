Acesse sua conta
Instituto abre inscrições para cursinho de pré-vestibular gratuito em Salvador

Serão distribuídas 75 bolsas para estudantes que moram na Bahia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:24

Instituto Cultural Steve Biko
Instituto Cultural Steve Biko Crédito: Divulgação

O Instituto Cultural Steve Biko, em Salvador, abriu inscrições do processo seletivo para o curso gratuito de pré-vestibular. Ao todo, serão selecionados 75 estudantes que residem na Bahia e que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio em escolas públicas.

As aulas serão ministradas no turno noturno no Santo Antônio, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30 e aos sábados das 13h15 às 17h40.

Para se inscrever, o interessado precisa preencher o formulário de inscrição, anexando cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20 e a documentação comprobatória. As inscrições seguem até o dia 4 de março de 2026.

Algumas atividades serão desenvolvidas na modalidade online (EAD), sendo responsabilidade do estudante o acesso à internet para acompanhamento dessas atividades. Os estudantes deverão também participar dos simulados, aulões interdisciplinares, atividades extra-classe e pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação será realizada em dois momentos durante o curso.

