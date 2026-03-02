SAÚDE

HPV positivo é sinal de traição? Médicos esclarecem polêmica entre casais

Principais sintomas do HPV em mulheres estão relacionados ao surgimento de verrugas

Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:06

O vírus do HPV, que é sexualmente transmissível, também está relacionado ao câncer de colo de útero Crédito: Imagem: KT Stock photos | Shutterstock

Receber um diagnóstico positivo para HPV costuma gerar medo e, em muitos casos, desconfiança dentro do relacionamento. Mas afinal, testar positivo significa que houve infidelidade? Especialistas afirmam que não.

Eles explicam que o HPV pode permanecer no organismo por anos, de forma silenciosa, antes de se manifestar. Isso significa que não é possível determinar quando ocorreu a infecção ou quem transmitiu o vírus.

“O HPV pode ficar latente por muito tempo. A pessoa pode ter contraído em um relacionamento anterior e só agora apresentar resultado positivo. Não existe uma cronologia exata”, explica o urologista Roni Fernandes.

Quais os sintomas?

Os principais sintomas do HPV estão relacionados ao surgimento de verrugas na região genital, anal ou oral, que podem ser únicas ou múltiplas, pequenas ou com aspecto semelhante a uma couve-flor. No entanto, a maioria das infecções é assintomática, o que faz com que muitas pessoas só descubram o vírus por meio de exames de rotina.

A médica ginecologista Rachel Cossetti reforça que o vírus é altamente transmissível e que a contaminação ocorre principalmente pelo atrito entre as regiões genitais. “O uso da camisinha reduz o risco, mas não elimina completamente, porque o vírus pode estar presente na pele e na mucosa em áreas não cobertas pelo preservativo”, afirma.

A prevenção inclui vacinação contra o HPV, uso de preservativo, realização de exames de rotina como o Papanicolau e tratamento de lesões pré-cancerígenas.

No Brasil, o câncer do colo do útero está entre os que mais matam mulheres até os 35 anos, especialmente em populações mais vulneráveis, que muitas vezes não têm acesso a exames preventivos e informação adequada. Além disso, há lacunas importantes de informação:

78% desconhecem que existem mais de 100 tipos de HPV

34% não sabem que homens também podem ser infectados

45% acreditam que o preservativo sempre evita a infecção

66% acreditam que não há transmissão da mãe para o filho

HPV não afeta apenas mulheres

Embora o câncer do colo do útero seja uma das principais consequências da infecção persistente pelo HPV, o vírus também representa risco para homens. Estudos indicam que aproximadamente um terço dos homens pode ser portador de algum tipo de HPV genital, e cerca de um em cada cinco pode ter variantes de maior risco para evolução maligna. O HPV pode causar câncer de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, atingindo todos os gêneros.

As informações são ressaltadas durante o Março Lilás, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer do colo do útero. Na última quinta-feira (26), a MSD realizou, em São Paulo, o evento de lançamento da ação, em parceria com a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia e a Sociedade Brasileira de Urologia.