Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Capital baiana deve ter dias consecutivos de chuva intensa

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:35

Salvador amanheceu sob forte chuva terça-feira (6)
Salvador amanheceu sob forte chuva segunda-feira (2) Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A semana começa com tempo instável em Salvador. Entre segunda (2) e quarta-feira (4), a previsão indica sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, com acumulados que podem chegar a 60 mm por dia e probabilidade acima de 90%. As temperaturas variam entre 24°C e 29°C, segundo o Climatempo.

Na quinta-feira (5), o volume de chuva diminui significativamente. A previsão aponta sol com algumas nuvens e chuva passageira, com máxima de 30°C.

Na sexta-feira (6), o dia deve ter sol com pancadas isoladas pela manhã e muitas nuvens à tarde, mas com baixo volume acumulado. As temperaturas ficam entre 24°C e 29°C.

O fim de semana terá pancadas rápidas, principalmente no sábado (7) e domingo (8), com máximas em torno de 30°C.

O que fazer durante o temporal?

Fique dentro de casa e longe de janelas
Desconecte aparelhos eletrônicos
Evite ruas alagadas
Não use celular conectado na tomada
Busque um local seguro se estiver na rua
1 de 5
Fique dentro de casa e longe de janelas

