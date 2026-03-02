CLIMA

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta semana

Capital baiana deve ter dias consecutivos de chuva intensa

Esther Morais

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:35

Salvador amanheceu sob forte chuva segunda-feira (2) Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A semana começa com tempo instável em Salvador. Entre segunda (2) e quarta-feira (4), a previsão indica sol entre nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, com acumulados que podem chegar a 60 mm por dia e probabilidade acima de 90%. As temperaturas variam entre 24°C e 29°C, segundo o Climatempo.

Na quinta-feira (5), o volume de chuva diminui significativamente. A previsão aponta sol com algumas nuvens e chuva passageira, com máxima de 30°C.

Na sexta-feira (6), o dia deve ter sol com pancadas isoladas pela manhã e muitas nuvens à tarde, mas com baixo volume acumulado. As temperaturas ficam entre 24°C e 29°C.

O fim de semana terá pancadas rápidas, principalmente no sábado (7) e domingo (8), com máximas em torno de 30°C.