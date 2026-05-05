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Governo vai bloquear CPF de brasileiros em plataformas de apostas; veja quem será afetado

Restrição pode ocorrer por até um ano

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 07:10

Apostas esportivas
Apostas esportivas Crédito: Joédson Alves/ Agência Brasil

O governo federal anunciou, na segunda-feira (4), que vai bloquear o CPF de inadimplentes em plataformas de apostas por até 12 meses. “Precisamos recuperar a qualidade do crédito. Se a pessoa está endividada, não deve comprometer ainda mais sua renda com apostas online”, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

A medida foi divulgada durante o lançamento do programa de renegociação de dívidas Desenrola 2.0. Com a iniciativa, brasileiros inadimplentes poderão renegociar seus débitos com descontos que variam de 30% a 90% sobre o valor principal, além de juros limitados a 1,99% ao mês.

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto

Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Reprodução/Ministério da Fazenda
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Joédson Alves/Agência Brasil
Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por José Cruz/Agência Brasil
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Fies no Desenrola: governo libera uso do FGTS para abater dívidas com até 90% de desconto por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O programa também prevê a possibilidade de utilização de até 20% do saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para a quitação das dívidas, benefício voltado a trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos.

Como funciona

O programa oferece crédito para quitação de dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos, incluindo débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal (CDC).

As condições incluem:

Descontos de 30% a 90%;

Juros máximos de 1,99% ao mês;

Prazo de até 48 meses;

Até 35 dias para pagamento da primeira parcela;

Limite de até R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira (após descontos);

Garantia do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

Quem pode participar?

Brasileiros com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).

Para aderir ao novo Desenrola, os interessados devem procurar os canais oficiais das instituições financeiras.

Tags:

Bet Dívidas Casa de Apostas Fies E Desenrola

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