EDITAL PUBLICADO

Prefeitura abre concurso com 67 vagas imediatas e salários de até R$ 21.489,70

Cargos vão do nível médio ao superior

Esther Morais

Publicado em 5 de maio de 2026 às 07:23

Cidade banhada pelo Rio São Francisco está com concurso aberto Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) publicou a retificação do edital de concurso público que prevê a oferta de 67 vagas imediatas, além de cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Com a atualização, as inscrições serão realizadas entre os dias 24 de junho e 24 de julho, exclusivamente pelo site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). A taxa de participação varia entre R$ 60 e R$ 100, com pagamento até 27 de julho.

Veja cargos e salários do concurso de Lagoa da Prata (MG) 1 de 4

Os salários iniciais vão de R$ 1.621,09 a R$ 21.489,70, a depender do cargo. Entre as oportunidades, há vagas para funções administrativas, técnico em enfermagem e cargos de nível superior como arquiteto, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, odontólogo, psicólogo e veterinário.

A prova objetiva está prevista para o dia 27 de setembro, com aplicação nos turnos da manhã e da tarde. O exame terá duração de três horas e será composto por questões de múltipla escolha.

Para cargos de nível superior, também haverá etapa de avaliação de títulos, de caráter classificatório, que levará em conta a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.