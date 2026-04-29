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Maré de sorte para 3 signos: fase positiva pode trazer dinheiro, oportunidade e virada inesperada

Movimento astral favorece conquistas, boas notícias e caminhos abertos para três signos nos próximos dias

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 22:42

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

Alguns períodos parecem andar mais leves e, para três signos, essa sensação pode vir acompanhada de sorte real. A combinação astral dos próximos dias indica portas se abrindo, encontros importantes e chance de crescimento financeiro ou pessoal.

Se você estava esperando um sinal, ele pode ter chegado agora.

Touro

Touro entra em uma fase favorável para estabilidade e ganhos concretos. Negócios, trabalho e decisões práticas tendem a render mais. Dinheiro parado pode circular, e uma oportunidade promissora pode surgir onde você menos espera.

Momento ideal para negociar, investir com cautela e confiar no próprio valor.

Comidas que são a cara de Touro

Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA
Junk food de Touro: Batata Frita com Queijo e Bacon - O máximo do prazer sensorial e da saciedade. por Imagem gerada por IA
Pizza de Touro: Quattro Formaggi (Quatro Queijos) - Abundância e cremosidade em cada fatia. por Imagem gerada por IA
Café da manhã de Touro: Croissants com Geleia Artesanal - O prazer de uma massa folhada perfeita e manteiga. por Imagem gerada por IA
Bebida quente de Touro: Chocolate Quente Cremoso - Textura rica, aveludada e reconfortante. por Imagem gerada por IA
Petisco de Touro: Tábua de Queijos e Mel - A mistura do salgado com o doce agrada o paladar refinado. por Imagem gerada por IA
Almoço de Touro: Nhoque com Trufas - Conforto puro com um toque de luxo e terra. por Imagem gerada por IA
Sobremesa de Touro: Tiramisù - Camadas de texturas e o sabor clássico do café e cacau. por Imagem gerada por IA
Sanduíche de Touro: Sanduíche de Roast Beef em Pão Brioche - Carne de qualidade, pão macio e molho cremoso. por Imagem gerada por IA
Fruta de Touro: Figos frescos - Uma fruta suculenta, doce e visualmente luxuosa. por Imagem gerada por IA
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Bebida de Touro: Vinho Tinto encorpado - Touro aprecia o ritual e os sabores que amadurecem no paladar. por Imagem gerada por IA

Leão

Leão vive dias de destaque. Convites, reconhecimento e chance de protagonismo aparecem com força. Quem trabalha com imagem, liderança ou criatividade pode colher resultados rápidos.

Na vida pessoal, alguém pode se aproximar admirando exatamente aquilo que você tem de mais forte.

O date perfeito para Leão

O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar em restaurante luxuoso com vista da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em rooftop com luzes e clima sofisticado por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: date em teatro ou ópera por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: noite em hotel cinco estrelas por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: passeio noturno em lugar icônico da cidade por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: jantar ao ar livre com iluminação de cinema por Imagem gerada por IA
O date perfeito para Leão: dia de spa premium como experiência a dois por Imagem gerada por IA
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O date perfeito para Leão: festa elegante com decoração impecável por Imagem gerada por IA

Peixes

Peixes sente a energia mudar. Intuição elevada e coincidências positivas ajudam a enxergar o caminho certo. É uma fase boa para resolver pendências, recomeçar projetos e atrair pessoas alinhadas com seus planos.

Decoração que é a cara de Peixes

Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: banheiro estilo spa relaxante por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho com luz de fim de tarde por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho de meditação ou introspecção por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: varanda com clima tranquilo e acolhedor por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com cortinas leves e movimento por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto com iluminação indireta e clima íntimo por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: cantinho artístico e sensível por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: sala com elementos aquáticos e fluidos por Imagem gerada por IA
Decoração que é a cara de Peixes: quarto delicado com tecidos leves por Imagem gerada por IA
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Decoração que é a cara de Peixes: sala com luz suave e clima acolhedor por Imagem gerada por IA

Aquela resposta que parecia distante pode finalmente chegar.

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