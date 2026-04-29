Maré de sorte para 3 signos: fase positiva pode trazer dinheiro, oportunidade e virada inesperada

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de abril de 2026 às 22:42
Alguns períodos parecem andar mais leves e, para três signos, essa sensação pode vir acompanhada de sorte real. A combinação astral dos próximos dias indica portas se abrindo, encontros importantes e chance de crescimento financeiro ou pessoal.
Se você estava esperando um sinal, ele pode ter chegado agora.
Touro
Touro entra em uma fase favorável para estabilidade e ganhos concretos. Negócios, trabalho e decisões práticas tendem a render mais. Dinheiro parado pode circular, e uma oportunidade promissora pode surgir onde você menos espera.
Momento ideal para negociar, investir com cautela e confiar no próprio valor.
Comidas que são a cara de Touro
Leão
Leão vive dias de destaque. Convites, reconhecimento e chance de protagonismo aparecem com força. Quem trabalha com imagem, liderança ou criatividade pode colher resultados rápidos.
Na vida pessoal, alguém pode se aproximar admirando exatamente aquilo que você tem de mais forte.
O date perfeito para Leão
Peixes
Peixes sente a energia mudar. Intuição elevada e coincidências positivas ajudam a enxergar o caminho certo. É uma fase boa para resolver pendências, recomeçar projetos e atrair pessoas alinhadas com seus planos.
Decoração que é a cara de Peixes
Aquela resposta que parecia distante pode finalmente chegar.