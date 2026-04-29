TAROT & SIGNO

Maré de sorte para 3 signos: fase positiva pode trazer dinheiro, oportunidade e virada inesperada

Movimento astral favorece conquistas, boas notícias e caminhos abertos para três signos nos próximos dias

Heider Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 22:42

Tarot Crédito: Shutterstock

Alguns períodos parecem andar mais leves e, para três signos, essa sensação pode vir acompanhada de sorte real. A combinação astral dos próximos dias indica portas se abrindo, encontros importantes e chance de crescimento financeiro ou pessoal.

Se você estava esperando um sinal, ele pode ter chegado agora.

Touro

Touro entra em uma fase favorável para estabilidade e ganhos concretos. Negócios, trabalho e decisões práticas tendem a render mais. Dinheiro parado pode circular, e uma oportunidade promissora pode surgir onde você menos espera.

Momento ideal para negociar, investir com cautela e confiar no próprio valor.

Comidas que são a cara de Touro 1 de 10

Leão

Leão vive dias de destaque. Convites, reconhecimento e chance de protagonismo aparecem com força. Quem trabalha com imagem, liderança ou criatividade pode colher resultados rápidos.

Na vida pessoal, alguém pode se aproximar admirando exatamente aquilo que você tem de mais forte.

O date perfeito para Leão 1 de 8

Peixes

Peixes sente a energia mudar. Intuição elevada e coincidências positivas ajudam a enxergar o caminho certo. É uma fase boa para resolver pendências, recomeçar projetos e atrair pessoas alinhadas com seus planos.

Decoração que é a cara de Peixes 1 de 10