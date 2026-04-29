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Luana Piovani volta a alfinetar Virginia e garante: 'Não vou sucumbir, não vou parar'

Atriz compartilha carta aberta com críticas duras após fala sobre “maldição” envolvendo filhos da influenciadora

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de abril de 2026 às 06:35

Luana Piovani e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Instagram

A troca de farpas entre Luana Piovani e Virginia Fonseca ganhou um novo capítulo na madrugada desta quarta-feira (29). A atriz, de 49 anos, voltou a provocar a influenciadora, de 27, ao compartilhar em suas redes sociais uma carta aberta direcionada à própria artista, em meio à forte repercussão de uma publicação anterior envolvendo "uma maldição sobre Virginia e seus filhos".

O texto divulgado foi escrito pela psicóloga Karina Correia, conhecida nas redes como @psidoinhame, e traz uma defesa contundente da postura de Luana.

"Carta a Luana Piovani: O Peso da Verdade e a Herança do Sangue. Querida Luana, Escrevo esta carta como quem reconhece o valor de uma voz que se recusa a ser silenciada pelo brilho falso do ouro digital. Enquanto o mundo se choca com a aspereza das suas palavras, o que eles não enxergam é a realidade de quem vive no chão da favela, onde a morte, o vício e o sumiço dos filhos não são metáforas, mas vizinhos de porta", começava o texto.

Luana Piovani compartilha carta aberta em meio a polêmica com Virginia Fonseca 1 de 7

Na sequência, a autora reforça que, na visão dela, a atriz não ultrapassou limites. "Você não se passou. Você apenas rompeu o pacto de silêncio de uma elite que acredita que o dinheiro pode lavar a responsabilidade social. É curioso e cruel notar como a sociedade aceita que crianças pretas e pobres sofram as consequências das vulnerabilidades de seus pais, mas se escandaliza quando se diz que o lucro obtido sobre a ruína alheia também gera frutos amargos para quem o planta", completou Karina na publicação.

A carta segue com críticas diretas à forma como a fé e o sucesso financeiro são apresentados ao público. "Afinal, o que esperar de quem faz recortes convenientes das Escrituras, agarrando-se à promessa de que "praga alguma chegará à sua tenda", enquanto ela mesma é a porta de entrada para que a praga entre na casa de milhares de famílias diariamente? Seja através da divulgação predatória de apostas ou alimentando a ilusão de que o sucesso é apenas uma questão de querer, ignora-se que, para a maioria, o querer esbarra na falta de pão, de paz e de oportunidade. Usar a Bíblia para validar o próprio umbigo enquanto se ignora o clamor dos que perdem tudo no jogo é a maior das profanações".

A psicóloga também cita um trecho bíblico para sustentar o argumento. "O que diz a Palavra (Tiago 5:1-5, NTLH) Para aqueles que usam a fé para validar o mérito e invalidar a graça, o livro de Tiago é um espelho desconfortável: 'Escutem agora, vocês que são ricos: chorem e gritem por causa das desgraças que vão cair sobre vocês! [..] Vocês amontoaram riquezas nestes últimos dias. Vocês não pagaram os trabalhadores que colheram o trigo das suas fazendas. Escutem o clamor desses trabalhadores! Os gritos dos que colheram as plantações de vocês chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso'", acrescentou.

Luana Piovani x Virginia Fonseca 1 de 3

Em outro momento, a autora incentiva a atriz a continuar se posicionando. "A Força do seu Grito. Luana, continue sendo a rachadura na parede de vidro de quem vive uma vida de luxo em detrimento da saúde mental e financeira do povo. É preciso coragem para enfrentar o exército de quem tem medo de perder o impacto na conta bancária", diz a carta. Ao compartilhar o texto, Luana reforçou seu posicionamento e escreveu: "Eu não vou sucumbir, eu não vou parar...".

O texto termina ampliando o discurso para questões sociais mais amplas. "Enquanto houver crianças em Gaza, crianças em situação de violência no Brasil e mães chorando a morte de seus filhos nas periferias, a sua fala será necessária. O 'dinheiro de sangue' pode comprar o silêncio de muitos e o apoio de líderes religiosos que enaltecem o mérito, mas nunca comprará a paz de uma consciência que sabe que a verdadeira graça de Deus não caminha ao lado da exploração", finalizou Karina.

Antes disso, Luana já havia feito outras publicações com indiretas à influenciadora. Em uma delas, compartilhou a frase: "Ser odiada por quem não presta é um mérito. Lê de novo, porr*. Caguei pros que não gosta hehe". Em outro momento, reagiu ao choro de Virginia em meio à polêmica dizendo: "Por favor, não me venha com lágrimas de crocodilo".

A tensão entre as duas começou após a atriz republicar um vídeo da auditora Juliana Prates, servidora do Tribunal de Contas da Bahia, que viralizou ao relatar a morte do irmão, Otacílio Prates, que enfrentava vício em apostas online. Ao compartilhar o conteúdo, Luana escreveu: "Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado".

Filhos de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

A declaração provocou reação imediata da influenciadora. "Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na Justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei", respondeu Virginia em seus stories, marcando Zé Felipe, pai das crianças.

O cantor, por sua vez, demonstrou apoio à ex-mulher ao repostar a publicação e reagir com indignação. "Não dá", escreveu ele, acompanhado de um emoji de nojo.