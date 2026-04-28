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Margareth Serrão sai em defesa de Virginia em meio a treta com Luana Piovani: 'Recalcada, louca e odiada'

Mãe da influenciadora reagiu após polêmica e fez ataque direto à atriz nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2026 às 07:00

Margareth Serrão, mãe de Virginia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Margareth Serrão usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para defender a filha, Virginia Fonseca, após as declarações polêmicas de Luana Piovani. Em um comentário, a mãe da influenciadora criticou duramente a atriz, afirmou que "praga de gente ruim não pega em gente do bem" e disse que vai rezar para proteger a família.

"Tá repreendido em nome de Jesus. Deus é muito mais poderoso que o diabo. Por tanto, praga de gente ruim, não pega em gente do bem. Vou é rezar para esta coitada, recalcada, louca e odiada por todos. Deus abençoe os filhos dela para que esta praga não caia neles", escreveu.

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A repercussão começou após Luana Piovani criticar o envolvimento de Virginia com publicidade de jogos e casas de apostas. Em sua fala, a atriz citou "dinheiro de sangue" e fez uma declaração que gerou revolta. "A maldição vai colar em você e resvalará nos seus filhos, um dinheiro de sangue e endemoniado", escreveu.

Virginia reagiu publicamente e afirmou que pretende levar o caso à Justiça. "Tá repreendido, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos! Agora vamos resolver na Justiça. Falar de mim? Ok. Agora, dos meus filhos? Chega! Cansei!", declarou.