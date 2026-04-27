POLÊMICA

Deolane sai em defesa de Virginia e detona Luana Piovani após briga: ‘Mal amada’

Influenciadora reagiu após atriz citar filhos de Virginia Fonseca em nova polêmica sobre apostas on-line

Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 23:26

Deolane Bezerra defendeu Virginia Fonseca e atacou Luana Piovani em meio à polêmica Crédito: Reprodução

Deolane Bezerra entrou na briga entre Virgínia Fonseca e Luana Piovani e saiu em defesa da empresária nas redes sociais. A influenciadora atacou a atriz publicamente após a repercussão das críticas envolvendo publicidade de apostas on-line.

A nova confusão começou depois que Luana compartilhou o relato da auditora Juliana Prates sobre a morte do irmão, que enfrentava problemas ligados ao vício em jogos digitais. Na publicação, a atriz marcou Virginia e escreveu uma frase dura envolvendo os filhos da influenciadora.

“Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, disparou Luana. A declaração revoltou Deolane, que comentou o caso em uma página de fofoca e partiu para o ataque direto contra a atriz.

“Mal amada, mal comida e infeliz. Nem os próprios filhos querem ficar com ela... imagina como ‘a ser humana’ é gente boa”, escreveu Deolane.

Deolane Bezerra 1 de 25

A fala rapidamente viralizou e aumentou ainda mais a repercussão da disputa entre famosas. Nas redes sociais, internautas se dividiram entre críticas ao tom usado pelas duas e apoio a Virginia.

Virginia também se pronunciou após a publicação de Luana. Em vídeos compartilhados com seguidores, a influenciadora apareceu chorando e afirmou que ficou indignada ao ver os filhos citados na discussão.

“Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano”, desabafou.