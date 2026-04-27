Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Deolane sai em defesa de Virginia e detona Luana Piovani após briga: ‘Mal amada’

Influenciadora reagiu após atriz citar filhos de Virginia Fonseca em nova polêmica sobre apostas on-line

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 23:26

Deolane Bezerra defendeu Virginia Fonseca e atacou Luana Piovani em meio à polêmica
Deolane Bezerra defendeu Virginia Fonseca e atacou Luana Piovani em meio à polêmica Crédito: Reprodução

Deolane Bezerra entrou na briga entre Virgínia Fonseca e Luana Piovani e saiu em defesa da empresária nas redes sociais. A influenciadora atacou a atriz publicamente após a repercussão das críticas envolvendo publicidade de apostas on-line.

A nova confusão começou depois que Luana compartilhou o relato da auditora Juliana Prates sobre a morte do irmão, que enfrentava problemas ligados ao vício em jogos digitais. Na publicação, a atriz marcou Virginia e escreveu uma frase dura envolvendo os filhos da influenciadora.

“Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, disparou Luana. A declaração revoltou Deolane, que comentou o caso em uma página de fofoca e partiu para o ataque direto contra a atriz.

“Mal amada, mal comida e infeliz. Nem os próprios filhos querem ficar com ela... imagina como ‘a ser humana’ é gente boa”, escreveu Deolane.

Deolane Bezerra

Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
1 de 25
Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram

A fala rapidamente viralizou e aumentou ainda mais a repercussão da disputa entre famosas. Nas redes sociais, internautas se dividiram entre críticas ao tom usado pelas duas e apoio a Virginia.

Virginia também se pronunciou após a publicação de Luana. Em vídeos compartilhados com seguidores, a influenciadora apareceu chorando e afirmou que ficou indignada ao ver os filhos citados na discussão.

“Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano”, desabafou.

Nos últimos dias, a briga entre Virginia e Luana já havia escalado para ameaça de processo judicial. Agora, com Deolane entrando no assunto, o caso ganhou novo capítulo e dominou páginas de entretenimento.

Leia mais

Imagem - Shakira se manifesta após morte durante montagem de palco em Copacabana e acompanha caso de perto

Shakira se manifesta após morte durante montagem de palco em Copacabana e acompanha caso de perto

Imagem - Alberto Cowboy promete processar Milena após ser chamado de ‘vagabundo’ ao vivo no Domingão

Alberto Cowboy promete processar Milena após ser chamado de ‘vagabundo’ ao vivo no Domingão

Imagem - Rafaella Justus revela nova rinoplastia aos 16 anos e explica decisão: ‘Foi por escolha’

Rafaella Justus revela nova rinoplastia aos 16 anos e explica decisão: ‘Foi por escolha’

Mais recentes

Imagem - Quem ganhou a primeira Prova do Patrão na Casa do Patrão? Dinâmica definiu liderança da semana

Quem ganhou a primeira Prova do Patrão na Casa do Patrão? Dinâmica definiu liderança da semana
Imagem - Fãs já podem comprar cabines para navio de Roberto Carlos; preços vão até R$ 33 mil

Fãs já podem comprar cabines para navio de Roberto Carlos; preços vão até R$ 33 mil
Imagem - Léo Santana comemora 38 anos com festa em Salvador em clima de Copa; veja fotos

Léo Santana comemora 38 anos com festa em Salvador em clima de Copa; veja fotos