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Alberto Cowboy promete processar Milena após ser chamado de ‘vagabundo’ ao vivo no Domingão

Ex-BBB 26 reagiu às falas da rival no Domingão com Huck e afirmou que tomará medidas judiciais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:56

Alberto Cowboy afirmou que vai à Justiça após Milena chamá-lo de vagabundo na TV Crédito: Reprodução

Alberto Cowboy anunciou que pretende acionar a Justiça após ser chamado de “vagabundo” por Milena Moreira durante participação no Domingão com Huck. O novo embate entre os ex-colegas de confinamento movimentou os bastidores do reality e repercutiu nas redes sociais neste domingo (27).

Em comunicado enviado ao Splash, do UOL, Alberto lamentou os termos usados por Milena e afirmou que a ex-rival deveria concentrar energia na própria trajetória fora da casa, em vez de atacar antigos adversários do jogo.

Segundo ele, a situação ultrapassou os limites da rivalidade criada no programa. O ex-BBB afirmou que não aceita ofensas públicas e disse que já avalia providências jurídicas após a exposição nacional.

Milena (BBB 26)

BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação
Milena e Sol bateram boca durante prova do BBB 26 por Reprodução
BBB 26 - Milena (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Milena (anjo) por Divulgação
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira por Arquivo pessoal
Milena do "BBB 26" com a irmã Mile Moreira e a sobrinha Alice por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Arquivo pessoal
Milena (BBB 26) por Reprodução/TV Globo
Milena (BBB 26) por Divulgação
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BBB 26 - Milena (Líder) por Divulgação

Milena chamou Alberto de “vagabundo” e também de “mentiroso” durante a atração dominical. A declaração reacendeu conflitos iniciados no BBB 26, onde os dois protagonizaram desentendimentos ao longo da temporada.

Do lado de fora da casa, a tensão entre os ex-participantes segue rendendo novos capítulos. Fãs do reality se dividiram entre apoiar Alberto e defender Milena nas redes sociais.

Até o momento, Milena não comentou publicamente a ameaça de processo feita pelo ex-brother.

O pós-programa do BBB 26 segue marcado por trocas de farpas, alianças rompidas e conflitos que começaram no confinamento e continuam fora das câmeras.

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