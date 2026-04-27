Alberto Cowboy promete processar Milena após ser chamado de ‘vagabundo’ ao vivo no Domingão

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de abril de 2026 às 21:56
Alberto Cowboy anunciou que pretende acionar a Justiça após ser chamado de “vagabundo” por Milena Moreira durante participação no Domingão com Huck. O novo embate entre os ex-colegas de confinamento movimentou os bastidores do reality e repercutiu nas redes sociais neste domingo (27).
Em comunicado enviado ao Splash, do UOL, Alberto lamentou os termos usados por Milena e afirmou que a ex-rival deveria concentrar energia na própria trajetória fora da casa, em vez de atacar antigos adversários do jogo.
Segundo ele, a situação ultrapassou os limites da rivalidade criada no programa. O ex-BBB afirmou que não aceita ofensas públicas e disse que já avalia providências jurídicas após a exposição nacional.
Milena (BBB 26)
Milena chamou Alberto de “vagabundo” e também de “mentiroso” durante a atração dominical. A declaração reacendeu conflitos iniciados no BBB 26, onde os dois protagonizaram desentendimentos ao longo da temporada.
Do lado de fora da casa, a tensão entre os ex-participantes segue rendendo novos capítulos. Fãs do reality se dividiram entre apoiar Alberto e defender Milena nas redes sociais.
Até o momento, Milena não comentou publicamente a ameaça de processo feita pelo ex-brother.
O pós-programa do BBB 26 segue marcado por trocas de farpas, alianças rompidas e conflitos que começaram no confinamento e continuam fora das câmeras.